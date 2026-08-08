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Muere Jorge Messi: reacciones y condolencias a la familia de Leo, en directo
La muerte de Jorge Messi se produjo en un centro sanitario de la ciudad argentina tras un largo periodo marcado por problemas de salud
Jorge Messi, padre de Lionel Messi, ha fallecido a los 68 años en Rosario, según Infobae.
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La salud de Jorge Messi ya había generado preocupación durante el Mundial de 2026
La salud de Jorge ya había generado preocupación durante el Mundial de 2026. Lionel Messi llegó a reconocer durante el torneo que estaba atravesando días difíciles por motivos familiares y posteriormente trascendió que su padre permanecía bajo atención médica.
Un apoyo para Leo Messi
La figura de Jorge Messi estuvo estrechamente vinculada al desarrollo de la carrera de su hijo desde los primeros años de Lionel. De hecho, fue su padre quien lo acompañó personalmente durante los primeros meses de su llegada al FC Barcelona, mientras el resto de la familia permanecía en Rosario. Jorge se mantuvo a su lado y se convirtió en uno de sus principales pilares durante una etapa especialmente complicada, cuando Lionel todavía estaba dando sus primeros pasos.
El mensaje de Sor Lucía Caram: "Mi más sentido pésame a toda la familia Messi. En estos momentos de dolor, mi cercanía, mi cariño y mi oración. Que el recuerdo de Jorge, su vida y todo el amor compartido sean consuelo y fortaleza".
Luto por Jorge Messi
Jorge Messi, padre de Lionel Messi, ha fallecido este viernes a los 68 años en Rosario, según informa Infobae. El fallecimiento tuvo lugar en un centro sanitario de la ciudad argentina, donde permanecía ingresado tras un largo periodo marcado por diversos problemas de salud.
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