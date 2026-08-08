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Muere Jorge Messi: reacciones y condolencias a la familia de Leo, en directo

La muerte de Jorge Messi se produjo en un centro sanitario de la ciudad argentina tras un largo periodo marcado por problemas de salud

Jorge Messi, padre y representante de Leo Messi

Jorge Messi, padre y representante de Leo Messi / SPORT.es

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Jorge Messi, padre de Lionel Messi, ha fallecido a los 68 años en Rosario, según Infobae.

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