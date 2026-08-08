Muere Jorge Messi: reacciones y condolencias a la familia de Leo, en directo

Un apoyo para Leo Messi

La figura de Jorge Messi estuvo estrechamente vinculada al desarrollo de la carrera de su hijo desde los primeros años de Lionel. De hecho, fue su padre quien lo acompañó personalmente durante los primeros meses de su llegada al FC Barcelona, mientras el resto de la familia permanecía en Rosario. Jorge se mantuvo a su lado y se convirtió en uno de sus principales pilares durante una etapa especialmente complicada, cuando Lionel todavía estaba dando sus primeros pasos.