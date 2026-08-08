Muere Jorge Messi, padre de Leo, a los 68 años de edad

Luto en el mundo del fútbol. Jorge Messi, padre de Lionel Messi, ha fallecido a los 68 años en Rosario, según Infobae. Su muerte se produjo durante este viernes en un centro sanitario de la ciudad argentina tras un largo periodo marcado por problemas de salud.

La figura de Jorge Messi estuvo estrechamente ligada al desarrollo de la carrera de su hijo desde que Lionel era un niño. Sin ir más lejos, Jorge acompañó personalmente a Lionel durante los primeros meses de su aventura en el FC Barcelona, mientras el resto de la familia permanecía en Rosario. Su padre permaneció entonces junto a él y se convirtió en uno de sus principales apoyos durante una etapa especialmente delicada, cuando todavía estaba lejos de convertirse en la estrella mundial que sería después.

Con el paso de los años, Jorge también pasó a desempeñar un papel fundamental en la gestión de la carrera profesional de Lionel. Siempre alejado del protagonismo mediático, se encargó de buena parte de los asuntos relacionados con la representación de su hijo y estuvo presente en numerosos momentos importantes de su trayectoria. En ese sentido, su influencia en la carrera del delantero argentino fue constante desde sus primeros pasos hasta su consolidación entre los grandes nombres del fútbol.

Noticias relacionadas

La salud de Jorge ya había generado preocupación durante el Mundial de 2026. Lionel Messi llegó a reconocer durante el torneo que estaba atravesando días difíciles por motivos familiares y posteriormente trascendió que su padre permanecía bajo atención médica.