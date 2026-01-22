Muere un futbolista portugués de 27 años en pleno partido

El fútbol portugués está de luto tras la muerte de Nassur Bacem, jugador del Moncarapachense, que perdió la vida a los 27 años durante el encuentro que su equipo disputaba ante el Imortal, en los cuartos de final de la Copa de la Asociación de Fútbol del Algarve. El suceso tuvo lugar en el Estadio Municipal de Olhão, un escenario que quedó sobrecogido por la tragedia.

Según informa el diario 'A Bola', el defensa se desplomó inconsciente a los 27 minutos de juego, víctima de una parada cardiorrespiratoria. El partido fue inmediatamente suspendido mientras los servicios médicos intentaban reanimar al futbolista. Pese a los esfuerzos de los médicos y fisioterapeutas del propio club, que aplicaron maniobras de reanimación y utilizaron el desfibrilador disponible, Bacem no recuperó la consciencia. Los equipos del INEM llegaron aproximadamente 18 minutos después para continuar las labores de auxilio, pero el jugador falleció poco después en el hospital de Faro, adonde fue trasladado de urgencia.

Su carrera como futbolista

Nassur Bacem había desarrollado toda su carrera en el fútbol luso, vistiendo las camisetas de Matosinhos, Vista Alegre, Marítimo, Oliveira do Hospital, Camacha y actualmente la del Moncarapachense, club con el que competía en la tercera división portuguesa.

De perfil trabajador, discreto y muy apreciado por sus compañeros, Bacem se había consolidado como lateral izquierdo habitual del conjunto algarvío. Su repentina muerte deja en estado de conmoción a un fútbol portugués que vuelve a vivir un golpe tan doloroso como inesperado. Las muestras de pesar y condolencias no se han hecho esperar, tanto desde su club como desde numerosos equipos del país, que han hecho llegar mensajes de apoyo a su familia y círculo cercano.