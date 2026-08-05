Mudryk vuelve a jugar en una nueva derrota del Chelsea de Xabi Alonso

El Chelsea de Xabi Alonso no termina de carburar. El equipo londinense está realizando una gira asiática de pretemporada en la que hoy ha jugado su tercer partido. En el primero, sufrió en exceso para vencer por 6 a 4 a un club que quedó último la pasada temporada en la liga australiana; en el segundo, perdió por 1 a 2 ante un Tottenham que consiguió ganar pese a tener un futbolista menos, y este mediodía ha vuelto a perder un gol a cero ante la Juventus de Spalletti.

El partido ha estado bastante igualado: ninguno de los conjuntos conseguía imponerse con claridad al otro. El Chelsea tenía más el balón, pero los dos equipos generaban ocasiones.

Finalmente, una genialidad de Zhegrova terminó rompiendo el empate a cero: Yildiz, de espaldas a la portería, pasó el balón al kosovar, quien, sin pensarlo dos veces, decidió disparar. El balón salió disparado y cogió una curva espectacular, un remate muy difícil de parar para Penders.

Más allá del resultado final, el encuentro nos deja una gran noticia: Mudryk pudo volver a jugar al fútbol. El ucraniano no pisaba un terreno de juego desde noviembre de 2024: su último encuentro fue en Conference League ante el Heidenheim alemán.

Mudryk fue sancionado tras haber dado positivo en un control antidoping al detectar meldonio en su cuerpo, una sustancia que puede aumentar la capacidad respiratoria. La FA le aplicó una prohibición de jugar al fútbol durante cuatro años, sanción máxima en este tipo de casos.

Al jugador todavía le quedaba tiempo para poder volver, pero un cambio en el reglamento respecto a este tipo de situaciones hizo que el TAS finalmente terminara levantándole la sanción.

El extremo ucraniano, por el que el Chelsea pagó 70 millones según datos de 'Transfermarkt', entró al minuto 82 sustituyendo a Nicolas Jackson y recibió una gran ovación de la grada.

El jugador intentó un centro lateral que atrapó Perin y poco más se vio por su parte, pero pudo volver a sentirse futbolista tras casi dos años de ausencia.

En la rueda de prensa posterior al partido, Xabi Alonso se mostró muy contento por su vuelta: "Cuando le dije que podría jugar 10 o 15 minutos, estaba encantado. Tras tanto tiempo sin jugar, es una sensación estupenda tanto para él como para el equipo".

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"Para mí, era más que una decisión futbolística. Era una decisión humana y emocional darle este impulso, para sentir el gran apoyo que ha recibido cuando ha saltado al campo" dijo el técnico. Si bien el Chelsea ha celebrado mucho su vuelta, se rumorea que Mudryk puede marcharse al Estrasburgo, equipo que también es propiedad de Todd Boehly.