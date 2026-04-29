¡Mudryk, sancionado cuatro años por dopaje!

El futuro del ucraniano Mykhaylo Mudryk, que llegó al Chelsea FC en 2023 por 70 millones, se complica tras conocerse el tiempo que tiene que pasar el extremo fuera de los terrenos de juego por dar positivo en 'doping'. La Asociación Inglesa de Fútbol (FA) ha sancionado al ucraniano con el mayor castigo posible dentro del reglamento por violar las normas de las Regulaciones Antidopaje.

Mudryk lleva sin jugar con el conjunto inglés desde el 28 de noviembre de hace dos años. El ucraniano fue suspendido provisionalmente por la FA tras un control antidopaje en diciembre de 2024 por consumir la sustancia meldonium, un medicamento antiisquémico que mejora la resistencia y capacidad de recuperación tras el ejercicio.

Mudryk disputó su último partido el pasado 28 de noviembre / Dave Shopland

La extensa inhabilitación de Mudryk

Durante esta suspensión a la espera del resultado de la segunda muestra, el extremo 'blue' no ha podido entrenar con el Chelsea y el atacante ha ido alquilando las instalaciones de un equipo de categorías inferiores para seguir ejercitándose. Ahora, la FA ha suspendido al ucraniano con 4 años de sanción por dopaje en meldonium tras ratificarse el positivo según el periodista Ben Jacobs.

Mudryk, con contrato hasta 2031, recurrió al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) el pasado 25 de febrero con el objetivo de acortar su período de inhabilitación. Sin embargo, tal como informa Jacobs, las partes "están intercambiando alegaciones por escrito y aún no se ha fijado una fecha para la vista".

Una estrella apagada y su precedente

A pesar de que el ucraniano llegó como una estrella al Chelsea tras brillar en el Shakhtar Donetsk, los enredos judiciales consecuentes de su dopaje han hecho que Mudryk solo haya disputado 73 partidos en Stamford Bridge desde 2023, en los que ha transformado 20 goles y ha repartido 11 asistencias. Mediante la apelación expuesta al TAS, el delantero espera reducir la condena como ya lo hizo Paul Pogba. El francés, que dio positivo en testosterona, se enfrentó a otra sanción de 4 años, pero su apelación rebajó la pena hasta 18 meses.

Mykhaylo Mudryk del Chelsea celebra tras marcar el 0-2 durante el partido de la UEFA Europa Conference League entre el FC Heidenheim y el FC Chelsea en Alemania / EFE/ANNA SZILAGYI

Sin fecha para la vista, Mudryk está pasando por un infierno que inició con la ingesta de esta sustancia. Aunque el jugador siempre ha negado haber cometido alguna irregularidad, esta infracción podría hacer que no volviese a pisar un césped hasta los 29 años; incluso, que no volviese a vestir la élastica 'blue'.