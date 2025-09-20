Mudryk: de costar 100 millones y ser sancionado por dopaje... a soñar con los Juegos Olímpicos

971 días transcurrieron desde el estelar debut de Mykhaylo Mudryk con el Chelsea en Anfield. El exatacante del Shakhtar Donetsk lo tenía hecho con el Arsenal, pero la irrupción de los 'blues', que pusieron 100 - 70 fijos y 30 en variables - millones sobre la mesa, terminó por inclinar la balanza. El Chelsea, con Todd Boehly a la cabeza, reventó - por enésima ocasión - el mercado. 22 años tenía entonces el ucraniano, que se comprometió con el club londinense hasta el 30 de junio de 2031. Una 'promesa' que, sin embargo, quedó en el aire.

Un fichaje que prometía: explosividad, desequilibrio y frescura en ataque. Unas condiciones que ilusionaron al aficionado 'blue', que para nada esperaría que la alegría durase tan poco. El pasado mes de diciembre de 2024 fue suspendido provisionalmente tras dar positivo por meldonium - un medicamento antiisquémico que puede mejorar la resistencia y la recuperación tras el ejercicio físico - en un control antidopaje rutinario realizado en octubre.

Mudryk: 36,63 km/h / EFE/AFP

Seis meses más tarde de dar positivo en una muestra 'A', la FA confirmó en junio de 2025 que Mudryk "ha sido acusado de Violación de las Reglas Antidopaje alegando la presencia y/o uso de una sustancia prohibida, en términos de las Regulaciones 3 y 4 de las Regulaciones Antidopaje de la FA", según recogió la FA en su comunicado.

El Chelsea restaba a la espera de los resultados de una muestra 'B' para corroborar o contradecir los resultados iniciales, pero la FA afirmó que el extremo ucraniano se enfrentaba a una suspensión de cuatro años. "Esto ha sido una completa sorpresa, ya que nunca he consumido conscientemente ninguna sustancia prohibida ni he infringido ninguna norma, y estoy colaborando estrechamente con mi equipo para investigar cómo ha podido ocurrir esto. Sé que no he hecho nada malo y mantengo la esperanza de volver pronto a los terrenos de juego. No puedo decir nada más por ahora debido a la confidencialidad del proceso, pero lo haré tan pronto como pueda", comunicó Mudryk en diciembre.

Mykhaylo Mudryk, en su presentación con el Chelsea / Chelsea

Botas por clavos

Jugó su último partido con la camiseta del Chelsea el pasado 28 de noviembre de 2024 ante el Heidenheim, correspondiente a la cuarta jornada de la Fase liga de Conference League 2024-2025, competición que terminarían ganando los 'blues'. Mudryk, de hecho, marcó su tercer y último gol del curso. A partir de ahí, no se supo nada más de él... hasta ahora.

Para la sorpresa de muchos, Mudryk, ahora alejado del foco mediático, se encuentra entrenándose con el equipo nacional ucraniano de atletismo. Batió récords de velocidad en la Premier League, con una punta de 36,67 km/h en su primer partido con el Chelsea. Una explosividad que no quiere desaprovechar y explotar - nunca mejor dicho - con la ayuda de exatletas olímpicos, pues su objetivo no es otro que competir en Los Ángeles 2028. Eso sí, deberá cumplir con los requisitos mínimos de la World Athletics y superar los trials ucranianos en 2027.