Movimiento por Bernardo Silva: primera oferta con el Barça en la recámara

El Manchester City atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. El equipo de Pep Guardiola quedó eliminado de la UEFA Champions League tras caer en la eliminatoria frente al Real Madrid, un golpe duro tanto a nivel deportivo como anímico. A esta decepción europea se suma una situación complicada en la Premier League, donde los ‘citizens’ han perdido terreno respecto al Arsenal, actual líder, alejándose de la lucha por el título y dejando dudas sobre el final de temporada.

En ese contexto colectivo aparece la figura de Bernardo Silva, uno de los pilares del equipo en los últimos años. El portugués ha mantenido su nivel competitivo, aportando calidad, inteligencia táctica y liderazgo en un curso irregular para el City. Sin embargo, su etapa en Mánchester parece estar llegando a su fin. Su contrato expira en junio y todo apunta a que no continuará en el club. A sus 31 años, el centrocampista busca un nuevo desafío tras una etapa brillante en Inglaterra, donde se ha consolidado como uno de los jugadores más influyentes del ciclo de Guardiola.

En este escenario emerge con fuerza la opción de la Juventus. Según apunta 'La Gazzetta dello Sport', el club italiano quiere dar un salto competitivo inmediato y considera al portugués una pieza clave para acelerar ese proceso. La dirección deportiva ‘bianconera’ lleva tiempo siguiendo al jugador y ahora, ante su posible salida como agente libre, está dispuesta a hacer un esfuerzo importante para convencerle.

La propuesta de la Juventus se apoya en varios factores: el peso histórico del club, la ambición de abrir un nuevo ciclo ganador y un contrato significativo que refleje su importancia en el proyecto. Incluso están dispuestos a romper ciertas normas internas sobre la duración de contratos para jugadores veteranos, ofreciendo un acuerdo de tres temporadas con opción a una cuarta. Una apuesta clara por un futbolista que acumula una trayectoria repleta de éxitos.

¡Bernardo Silva fue expulsado tras una mano dentro del área! / Champions

El portugués, que ha levantado 24 títulos a lo largo de su carrera, incluyendo múltiples ligas inglesas y una Champions, valora positivamente el interés italiano, aunque todavía no ha tomado una decisión definitiva. Su intención es cambiar de aires y elegir con calma su próximo destino, en lo que podría ser uno de los últimos grandes contratos de su carrera.

El medio italiano señala que, además de la Juventus, otros clubes importantes siguen de cerca su situación, como el FC Barcelona o el Benfica, junto a ofertas de ligas emergentes y mercados económicamente potentes como Arabia Saudí o la MLS. La competencia es alta y el desenlace no se espera hasta, al menos, finales de abril.

Dentro del entorno juventino, el entusiasmo es evidente, especialmente por parte de su técnico, Luciano Spalletti, que ve en Bernardo Silva un perfil ideal por su versatilidad, liderazgo y capacidad para elevar el nivel del equipo. El objetivo es incorporar futbolistas de talla internacional que permitan a la Juventus volver a competir por el ‘scudetto’ desde la próxima temporada.

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Mientras tanto, figuras cercanas al jugador también presionan para acercarlo a Turín. Su compañero de selección Francisco Conceiçao ya ha dejado claro públicamente que el club italiano es un destino ambicioso, mientras que exjugadores como Miralem Pjanic consideran que su fichaje supondría un salto inmediato de calidad. Por ahora, Bernardo Silva se toma su tiempo....