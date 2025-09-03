De Mourinho a Xavi Hernández: las mejores opciones para los banquillos

El mercado de fichajes cerró el pasado lunes día 1 de septiembre, sin embargo, los movimientos todavía están abiertos a todos los jugadores que se encuentran sin equipo en estos momentos. Y, además de los futbolistas libres, también hay una larga lista de entrenadores que siguen en busca de un banquillo para regresar a la primera línea del fútbol.

Y es que a pesar de transitar apenas los primeros compases de la temporada, ya hay algunos equipos que han decidido prescindir de los servicios de su entrenador. Entre otros, el Bayer Leverkusen optó por cargarse a Erik ten Hag después de tan solo dos jornadas de Bundesliga, saldados un empate y una derrota.

José Mourinho, durante la eliminatoria contra el Feyenoord / ERDEM SAHIN / EFE

La misma suerte corrió José Mourinho. El técnico portugués fue fulminado del Fenerbahçe después de fracasar una temporada más en la fase previa de la Champions League. Los múltiples desacuerdos con la directiva, así como los malos resultados del equipo desde su llegada, precipitaron una decisión tan abrupta como inesperada.

En cambio, hay otros entrenadores que llevan más tiempo lejos de los banquillos. Sin ir más lejos, Xavi Hernández sigue sin dirigir a un equipo desde su salida del FC Barcelona al final de la temporada 2023-24. El entrenador catalán ha tenido varias ofertas, incluido el interés del Leverkusen en los últimos días, pero por el momento prefiere esperar a una oportunidad que le encaje con sus planes.

Entrenadores de primer nivel sin equipo Erik ten Hag José Mourinho Xavi Hernández Gareth Southgate Thiago Motta Ange Postecoglou Sérgio Conceição Luciano Spalletti

También sigue libre Gareth Southgate. Después de perder la final de la Eurocopa contra España, dimitió de su cargo de seleccionador tras un nuevo fracaso al frente de los 'Three Lions'. Desde entonces, el técnico inglés se encuentra muy alejado del mundo del fútbol y está centrado en otros negocios que poco tienen que ver con este deporte. ¿Es momento para una nueva aventura en los banquillos?

Otros como Thiago Motta, Ange Postecoglou o Sérgio Conceição también perdieron la confianza de Juventus, Tottenham y AC Milan, respectivamente, al finalizar el curso pasado. No sacaron los resultados esperados con estos equipos y ahora se encuentran en busca de una opción de peso para volver al primer nivel futbolístico.