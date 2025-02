Mourinho la vuelve a liar: "Icardi es una cabra, no hablaré de una cabra"

Hay pocas figuras más controvertidas que la de José Mourinho. El entrenador portugués no crea indiferencia, más bien lo contrario, o lo amas o lo odias. Su lista de enfrentamientos con otros personajes del fútbol es infinita, y ha sumado un nuevo capítulo.

Esta vez ha 'chocado' con Mauro Icardi, que actualmente milita en el Galatasaray. "Es una cabra. Me niego a comentar las palabras de una cabra", contestó Mourinho al ser preguntado por el delantero argentino. Y es que la guerra entre ambos se inició ya hace unos días.

Todo empezó con una publicación en Instagram del técnico portugués el pasado 4 de febrero, donde parecía felicitar a la selección portuguesa de balonmano por su papel en el Mundial. "En la Copa del Mundo de Balonmano que terminó el pasado domingo, mi Portugal alcanzó las semifinales de forma brillante y quiero felicitarles por ese logro y por el impacto que van a conseguir en la juventud de nuestro país". Sin embargo, el texto venía acompañado de una imagen de una clara mano de Davinson Sánchez, jugador del Galatasaray, que no fue sancionada por el colegiado.

No tardó en reaccionar Icardi, que a través de las 'stories' de Instagram respondió con una fotografía de Mourinho acompañada del siguiente mensaje: "The Crying One" (el llorón número uno), una referencia directa al apodo de "The Special One" del entrenador luso.

LA RESPUESTA DE 'MOU'

La guerra ha continuado y, preguntado en la rueda de prensa previa al duelo de Europa League entre el Fenerbahçe y el Anderlecht, ha dado una respuesta que se puede interpretar de muchas maneras. "Estoy seguro de que soy un 'Special One', no el 'Special One'. Con 25 años de carrera, con 26 títulos y no con un solo partido. Mi carrera no se define con un solo partido. Mi carrera es una carrera de 25 años. En relación con los comentarios y las publicaciones de Icardi... Icardi es un GOAT (Cabra) y me niego a comentar las palabras de una cabra. Es demasiado grande, no comento", señaló el portugués en un mensaje que podría ser malintencionado.