Mourinho vuelve a contar con Prestianni

El joven extremo argentino, Gianluca Prestianni, sigue en el ojo del huracán después de la polémica acción con Vinícius Júnior en la Champions League. Sin embargo, el '25' del Benfica vuelve a estar en la lista de José Mourinho para el próximo lunes 2 de marzo, en la 24.ª jornada de la Liga Portugal. Según 'EFE', en el encuentro entre Gil Vicente y las 'Águilas', Prestianni será una opción real para jugar de nuevo en el once del técnico luso.

Ausencia en Champions

'La Pulga' no disputa un partido con el Benfica desde el 17 de febrero, encuentro ante el Real Madrid en Liga de Campeones. Los supuestos insultos racistas de Prestianni a Vinícius en el Estádio da Luz de Lisboa le hicieron perderse la vuelta de los 'playoffs' eliminatorios. La UEFA suspendió provisionalmente al argentino por la posibilidad de certeza en la acusación del brasileño.

El argentino Prestianni en el partido de ida ante el Real Madrid que produjo la suspensión provisional de la UEFA / JOSE SENA GOULAO/EFE

'Los Blancos' ganaron la eliminatoria (2-1) en el Bernabéu, con un resultado global de 3-1, que dejó a los de Mourinho fuera de la Champions. Parte de la afición de los 'encarnados' piensa que la suspensión de Prestianni fue injusta por falta de pruebas claras. Para ellos, la baja del argentino supuso un perjuicio para la eliminatoria, ya que se trata de un jugador importante en la presente temporada.

Prestianni tampoco disputó la Liga Portugal

Entre la ida y vuelta de Champions, Prestianni tampoco disputó minutos en la victoria (3-0) ante el AVS por acumulación de tarjetas amarillas. A pesar de su ausencia, el Benfica cuenta con el argentino para el importante partido ante Gil Vicente, quinto en la tabla. Las 'Águilas', en el tercer puesto de la liga, buscarán acercarse al 2.º clasificado, el Sporting, que está solo 3 puntos por encima del Benfica.

El jugador del Benfica Tomás Araujo (centro-derecha) en acción contra el jugador del AVS Leonardo Rivas (centro-izquierda) durante el partido de fútbol de la Primera División portuguesa celebrado en el estadio de la Luz, en Lisboa, Portugal, el 21 de febrero de 2026 / ANTONIO COTRIM/EFE

Incorporación clave para 'luchar por la liga'

El Sporting enfrenta, a priori, un partido más asequible. Los 'Leões' compiten contra el Estoril (7.º) en casa. Sin embargo, la falta de contundencia y relajación del equipo local puede dar una oportunidad al Benfica, ahora con Prestianni, para empatar a puntos a los 'Verde e Brancos' y meterse en la 'pugna' por el campeonato.