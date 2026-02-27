FÚTBOL INTERNACIONAL
Mourinho vuelve a contar con Prestianni
El jugador argentino volverá a ser opción ante Gil Vicente después de la sanción en Champions por presuntos insultos racistas
El joven extremo argentino, Gianluca Prestianni, sigue en el ojo del huracán después de la polémica acción con Vinícius Júnior en la Champions League. Sin embargo, el '25' del Benfica vuelve a estar en la lista de José Mourinho para el próximo lunes 2 de marzo, en la 24.ª jornada de la Liga Portugal. Según 'EFE', en el encuentro entre Gil Vicente y las 'Águilas', Prestianni será una opción real para jugar de nuevo en el once del técnico luso.
Ausencia en Champions
'La Pulga' no disputa un partido con el Benfica desde el 17 de febrero, encuentro ante el Real Madrid en Liga de Campeones. Los supuestos insultos racistas de Prestianni a Vinícius en el Estádio da Luz de Lisboa le hicieron perderse la vuelta de los 'playoffs' eliminatorios. La UEFA suspendió provisionalmente al argentino por la posibilidad de certeza en la acusación del brasileño.
'Los Blancos' ganaron la eliminatoria (2-1) en el Bernabéu, con un resultado global de 3-1, que dejó a los de Mourinho fuera de la Champions. Parte de la afición de los 'encarnados' piensa que la suspensión de Prestianni fue injusta por falta de pruebas claras. Para ellos, la baja del argentino supuso un perjuicio para la eliminatoria, ya que se trata de un jugador importante en la presente temporada.
Prestianni tampoco disputó la Liga Portugal
Entre la ida y vuelta de Champions, Prestianni tampoco disputó minutos en la victoria (3-0) ante el AVS por acumulación de tarjetas amarillas. A pesar de su ausencia, el Benfica cuenta con el argentino para el importante partido ante Gil Vicente, quinto en la tabla. Las 'Águilas', en el tercer puesto de la liga, buscarán acercarse al 2.º clasificado, el Sporting, que está solo 3 puntos por encima del Benfica.
Incorporación clave para 'luchar por la liga'
El Sporting enfrenta, a priori, un partido más asequible. Los 'Leões' compiten contra el Estoril (7.º) en casa. Sin embargo, la falta de contundencia y relajación del equipo local puede dar una oportunidad al Benfica, ahora con Prestianni, para empatar a puntos a los 'Verde e Brancos' y meterse en la 'pugna' por el campeonato.
- Así queda el cuadro de la Champions League en octavos: cruces, rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético y fechas
- Lesión Frenkie de Jong: comunicado del Barça, qué tiene y cuántos partidos se perderá
- Marc Guiu pide el 'transfer request' para salir del Chelsea en verano
- Comunicado oficial del Barça: a la venta los abonos del Gol Nord del Spotify Camp Nou
- La licencia 1C del Spotify Camp Nou apunta al Barça-Sevilla
- El Barça pide a Hamza que vuelva: luz verde inminente
- Así queda el cuadro de la Champions en octavos: equipos clasificados, cruces y posibles rivales de Barcelona, Real Madrid y Atlético
- Inglaterra pierda la cabeza por Abde: ¿otro ingreso para el Barça?