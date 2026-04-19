Mourinho salva los muebles: el Benfica vuelve a puestos Champions

Un gol del portugués Rafa Silva en el tiempo de descuento dio la victoria este domingo al Benfica de José Mourinho frente al Sporting, colocando a las 'Águilas' en la segunda posición y última que da acceso a la Champions y avivando la lucha de ambos equipos por el liderato de la Liga Portugal.

Con este resultado en la 30º jornada, el Benfica logra situarse en segunda posición con 72 puntos, mientras que el Sporting, con un partido menos, baja a la tercera plaza y se queda con 71 unidades.

El primer tanto del derbi de Lisboa en el Estadio José Alvalade llegó en el minuto 27 gracias a un penalti transformado por el noruego Andreas Schjelderup después de que el balón rebotara contra el brazo del japonés Morita tras un cabezazo del argentino Nicolás Otamendi.

Pese a que los 'leones' se impusieron en el dominio de la pelota, la primera parte concluyó sin más goles, en un periodo en el que las 'águilas' impidieron que el Sporting pudiera igualar el marcador. No fue hasta el minuto 72 cuando Morita logró el 1-1 de un cabezazo.

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La mayor tensión se vivió en los últimos minutos del derbi, ya que hubo un gol anulado de Rafael Nel y un tanto válido por parte de un Rafa Silva que dio la victoria a las 'águilas' en el 93'.