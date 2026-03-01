Mourinho, sobre Prestianni: "Si se demuestra que es culpable, su carrera se acabó conmigo. ¿Creen que soy estúpido?"

José Mourinho no esquivó ninguna pregunta en la rueda de prensa previa al partido contra el Gil Vicente, este lunes a las 20:15 horas en Barcelona, correspondiente a la jornada 24 de la Liga Portuguesa. El entrenador luso se 'mojó' y dio su más sincera opinión sobre temas realmente polémicos de la actualidad del fútbol internacional.

Como ya hizo en días anteriores, 'Mou' volvió a hablar de la polémica entre su jugador, Gianluca Prestianni, y Vinicius. El brasileño acusó al argentino de dedicarle insultos racistas y la FIFA actuó de manera preventiva, sancionando al jugador con un partido de castigo, perdiéndose la vuelta del playoff de acceso a los octavos de la Champions League en el Santiago Bernabéu. El cuadro blanco superó la eliminatoria y se medirá al Manchester City en la próxima ronda.

Presunción de inocencia

Mourinho, en su línea, aseguró no querer posicionarse de ningún lado y defendió la presunción de inocencia: "No quiero vestir ni la camiseta blanca del Real Madrid ni la roja del Benfica. Si se prueba que mi jugador no respetó estos principios, que son los míos y los del Benfica, su carrera conmigo se acaba. Si es efectivamente culpable, no volveré a mirarlo de la misma manera y conmigo terminó”, señaló de manera tajante.

El argentino Prestianni en el partido de ida ante el Real Madrid que produjó la suspensión provisional de la UEFA / JOSE SENA GOULAO

“No soy un letrado, pero tampoco un ignorante. ¿La presunción de inocencia es un derecho humano o no?”, añadió el entrenador luso, que considera que se ha hecho un juicio demasiado rápido con el argentino, antes de explicar por qué no siguió el partido de vuelta desde la grada del Bernabéu.

José Mourinho, entrenador del Benfica, saluda a Rodrigo, joven aficionado homenajeado este fin de semana en el Estádio da Luz. / SL BENFICA

“El hecho de no hablar en rueda de prensa es algo que hago siempre. Si fuera la primera vez... pero quedarme en el autocar es una cosa normal porque tenía cuatro pantallas y vi el partido de forma distinta. Además, quién sabe si en un futuro no puede ser como en otras modalidades donde el entrenador está en una posición distinta”, comentó.

En esta sala dije que era posible decir no a Florentino Pérez. ¿Creen que diría eso si quisiera salir del Benfica para ir al Real Madrid? ¿Creen que soy estúpido? José Mourinho — Entrenador del Benfica

Zanjado el tema Madrid, Mourinho habló de su futuro en el Benfica: “Cuando dijeron que el partido contra el Real Madrid era una oportunidad para que yo volviera, dejaron escapar algo importante. En esta sala dije que era posible decir no a Florentino Pérez. ¿Creen que diría eso si quisiera salir del Benfica para ir al Real Madrid? ¿Creen que soy estúpido? Fui muy objetivo. Dije que no quería ir al Real Madrid y que quería quedarme. Tengo muchos defectos, pero no soy estúpido”, declaró.

“Quiero quedarme para jugar un campeonato, no dos. Ahora estamos jugando el real y el virtual, y yo solo quiero jugar uno. Una frase que apunta a ese entorno paralelo que, a su juicio, distorsiona la competición. Quiero respetar mi contrato con el Benfica. Y si el club quiere renovarlo por más años, firmo sin discutir una sola coma. Pero solo quiero jugar un campeonato, no dos”, terminó.