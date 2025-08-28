Mourinho, un pozo sin fondo y sin Champions

Y finalmente tampoco será esta temporada en la que José Mourinho vuelva a la Champions League con su equipo. No lo será después de que el Fenerbahçe consumara su enésimo fracaso a las órdenes del técnico portugués, que no pudo evitar que su equipo cayese en la fase previa de la competición europea para morir en la orilla de la máxima competición europea.

Esta vez fue el Benfica, como la temporada pasada fue el Lille, quien se convirtió en el verdugo del equipo turco en su intento de volver a la Champions. Ni siquiera tras la llegada de Mourinho, uno de los entrenadores más laureados en todo el continente, el Fenerbahçe ha podido cambiar una historia que ha terminado por colmar la paciencia de los aficionados.

José Mourinho, entrenador del Fenerbahce, durante el partido ante el Benfica / EFE

Un drama sin fin en Champions

Y es que son muchos años sin pisar la Champions para el Fenerbahçe como también lo son para José Mourinho. El técnico portugués, una vez acostumbrado a ser un habitual de las rondas finales de la competición, vive ahora demasiado alejado de esos escenarios. Son seis las temporadas que lleva 'The Special One' sin superar la fase previa de la Champions. No lo hizo con la Roma ni tampoco lo está consiguiendo con el Fenerbahçe; su último partido en la Liga de Campeones data del 10 de marzo de 2020 con el Tottenham. Todo un drama para su cartel como entrenador.

Tras casi 2000 días sin disputar partidos de Champions, el técnico portugués alargará su sequía otra temporada más. Su llegada a Turquía prometía cambiar la historia reciente del club, pero ni su experiencia ni los 114 millones gastados estas dos temporadas en Estanbul han evitado el enésimo fracaso del Fenerbahçe de la mano de su entrenador.

Y como es habitual, Mourinho no se corta la lengua. Antes de jugarse el pase contra el Benfica, el técnico mandó un recado a su directiva: "No creo que se haya hecho ningún esfuerzo extra para los fichajes. Si la Champions fuera el objetivo principal de nuestro club, creo que algo habría ocurrido por los nuevos fichajes durante los partidos ante Feyenoord o Benfica”, expresó sin inmutarse. Las declaraciones, evidentemente, no sentaron bien ni en el club ni entre los aficionados turcos, haciendo que muchos de ellos hayan empezado a pedir su cabeza. ¿Conseguirá Mourinho darle la vuelta a la situación?