FÚTBOL INTERNACIONAL

Mourinho: ''No podía caminar por la ciudad sin que se arrodillaran a mis pies, ahora me insultan''

José Mourinho fue expulsado en el clásico portugués entre el Benfica y el Oporto, donde tuvo un encontronazo con el banquillo rival después de recibir la tarjeta roja

Mourinho: "Me expulsaron injustamente y me llamaron traidor 50 veces" / Perform

Jordi Delgado

Jordi Delgado

José Mourinho volvió a ser expulsado en un clásico. Fue, esta vez, en el clásico portugués entre su actual equipo, el Benfica, y su primer equipo en la élite, el Porto. Tras ver la roja, el luso tuvo sus más y sus menos con el banquillo rival, llegando incluso a hacer un gesto para decirle que era "pequeño".

Sobre el campo, el equipo lisboeta empató a 2 a pocos minutos del final en el Estádio da Luz.

Tras el partido, 'Mou' acudió a rueda de prensa para explicar su encontronazo con Lino Gondinho, miembro del staff del equipo de Oporto. "Me llamó traidor 50 veces. Me gustaría que me explicara qué clase de traidor era. ¿Traidor a qué? Estuve en Oporto y le entregué mi alma", decía Mourinho.

"Fui al Chelsea y le entregué mi alma. Fui al Inter, al Real Madrid, al Fenerbahçe, recorrí el mundo y le di mi alma, mi vida, veinticuatro horas de mi vida cada día. Creo que eso se llama profesionalismo", añadía.

Además, envió un mensaje a la afición blanquiazul: "Una cosa son los insultos de la afición. Los insultos de la afición son parte del fútbol. Son los mismos aficionados con los que, hace años, no podía caminar por la ciudad sin que se arrodillaran a mis pies, y ahora me insultan".

"No hay ningún problema. Pero que un colega me llame traidor, ¿por qué? ¿Traidor a qué?", finalizaba.

