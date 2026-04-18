Mourinho se parte de risa: "¿Si puedo garantizar si estaré en el Benfica la próxima temporada?"

José Mourinho vuelve a estar en el foco de las noticias al vincularse fuertemente su nombre con el Real Madrid. El entrenador portugués del Benfica, este sábado en la previa del derbi de Lisboa frente al Sporting, volvió a evitar pronunciarse sobre su continuidad en el club lisboeta la próxima temporada y protagonizó al mismo tiempo una escena graciosa con el periodista que le hizo la pregunta.

“¿Si puedo garantizar si estaré en el Benfica la próxima temporada? Es algo de lo que hablé hace dos meses, hace semanas y hace unos días. No puedo garantizar lo que pasará. ¿Tú puedes asegurar que seguirás en tu medio?”, respondió Mourinho.

La contestación del periodista de RTP generó un momento distendido en la sala y provocó las risas del entrenador: “Puedo, porque nadie me quiere”.

El encuentro puede ser decisivo en la lucha por la zona alta de la Primeira Liga lusa. El Benfica llega a la cita sin conocer la derrota en el campeonato doméstico y ocupa la tercera posición con 69 puntos, aunque con un partido más disputado que el Sporting, segundo con 71. Por delante aparece el Oporto, líder con 76 puntos, por lo que el clásico capitalino puede resultar determinante de cara al tramo final del curso.

El entrenador aterrizó en el Benfica el pasado mes de septiembre. Su contrato finaliza al término de la presente temporada y se rumorea ya sobre un eventual regreso al Real Madrid.

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Mourinho ya dirigió al Real Madrid entre 2010 y 2013. En su etapa en el Santiago Bernabéu conquistó una Liga (2011-12), una Copa del Rey (2010-11) y una Supercopa de España (2012).