Mourinho: el invicto más amargo

José Mourinho culminó este sábado una temporada probablemente más surrealista que espectacular. Logró el técnico portugués el invicto más amargo de la historia de Portugal con un Benfica que terminó la competición en la tercera posición.

De nada le han servido al conjunto de Lisboa las 23 victorias y 11 empates cosechados en una campaña que cerraron sin haber perdido ni un solo partido. Al término de las 34 jornadas, lo único que cuenta es la clasificación final, en la que el Benfica se quedó no solo sin título, sino incluso fuera de posiciones de Champions League.

Cabe recordar que en Portugal tan solo dos equipos se clasifican para la Liga de Campeones, el campeón de forma directa (el Oporto, con dos derrotas pero con ocho puntos más) y el segundo clasificado mediante fase previa (el Sporting CP, con dos derrotas pero con dos puntos más), algo que condenó al conjunto de Mourinho a la fase previa de la Europa League.

Todo se torció en la penúltima jornada, cuando las 'Águilas' cayeron en casa frente al Sporting de Braga, lo que permitió al Sporting CP culminar el sorpasso en la tabla y llegar a la última fecha dependiendo de sí mismo.

No fallaron los 'Leones' en el José Alvalade, donde golearon al Gil Vicente (3-0), mientras el Benfica hacía los deberes para terminar muriendo en la orilla pese a vencer por 1-3 al Estoril a domicilio, con goles de Richard Ríos, Bah y Rafa Silva.

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Con la temporada ya terminada, el foco se centra ahora en José Mourinho, que abandonará Portugal este verano para poner rumbo al Real Madrid al haber alcanzado ya un acuerdo total con Florentino Pérez, tal y como avanzamos en SPORT.