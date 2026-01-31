Mourinho: "Lo que hizo Courtois con Trubin fue de otro mundo"

El partido entre Benfica y Real Madrid sigue generando repercusiones. El encuentro, correspondiente a la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones, culminó de manera espectacular con un gol del portero Trubin. Este tanto permitió a los portugueses asegurar su clasificación a la ronda de 'play-off' y, al mismo tiempo, condenó al Real Madrid a esta eliminatoria.

Precisamente, el sorteo determinó que Benfica y Real Madrid se enfrenten en esta ronda previa a los octavos de final. De este modo, Mourinho tendrá la oportunidad de reencontrarse con el equipo blanco y regresar al Santiago Bernabéu, donde fue un auténtico ídolo durante su etapa en el club madridista. Ahora, años después, regresará como rival.

En la previa del duelo liguero del Benfica contra el Tondela, Mourinho valoró esta nueva eliminatoria contra el Real Madrid: "Solo teníamos dos posibilidades, Real o Inter. No teníamos mucho donde elegir. Nos tocó el rey. El otro día, cuando un jugador del Real me ofreció su camiseta después del partido, les mostré en broma a mis compañeros el símbolo que llevaban en el brazo. Hay 15... Son el rey".

"Con todo lo que eso significa. No es solo historia. Vamos a jugar contra, seguramente, el mayor aspirante a ganar la competición. Pero tenemos tres partidos antes, Tondela, Santa Clara y Alverca, y en eso tenemos que centrarnos", agregó.

Por otra parte, el técnico portugués apuntó directamente a Thibaut Courtois por su gesto con Trubin al finalizar el partido. "Solo quería decir una cosa: lo que Courtois hizo con Trubin fue de otro mundo. En esas galas que se celebran al final de las temporadas, ya se ha entregado el premio al juego limpio. Me atrevería a decir que, dentro de la tristeza de la derrota, encontró unos segundos para alegrarse por su compañero, que hizo algo extraordinario. Parecía que estábamos completamente aislados del mundo; no tuve tiempo de darme cuenta de lo que hizo Courtois. No me sorprende, porque era mi jugador. Es el mejor portero del mundo, y con esta actitud demostró que pasará a la historia de la Champions League como un grande, pase lo que pase. Lo que hizo es increíble", señaló.

Noticias relacionadas

Al finalizar el partido y tras el gol de Trubin, Courtois abrazó al portero ucraniano y sonrió con él, como muestra de respeto por el tanto que había conseguido.