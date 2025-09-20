FÚTBOL INTERNACIONAL
Mourinho ya gana con el Benfica
Plácido debut del técnico portugués frente al colista AVS en su regreso a las 'Águilas'
José Mourinho ya gana con el Benfica. El técnico portugués fue anunciado como nuevo entrenador de las 'Águilas' el pasado jueves, tras una decisión que meditó durante más de dos semanas después de ser despedido del Fenerbahçe turco. Y tras unos días de polémica e incertidumbre sobre su contrato, 'Mou' logró su primera victoria este sábado en su estreno (0-3).
Hablaba 'The Special One' en su presentación y previa del partido de "meter el dedo meñique muy suavemente" en el equipo. "No puedo cambiar drásticamente. No puedo probar e intentar cambiar todo a la vez. Tiene que hacerse con calma", dijo Mourinho 25 años después de haber dirigido a las 'Águilas' por última vez.
Y así lo hizo frente al AVS Futebol, con un solo cambio respecto al once inicial del partido frente al Qarabag, duelo que le costó el despido a Bruno Lage junto al empate frente al Santa Clara en la competición doméstica. Ivanovic entró por Schjelderup y transformó el 4-2-3-1 habitual en un 4-4-2.
No pareció cambiar mucho el equipo en cuanto a sensaciones, algo gris durante toda la primera mitad. Pero esto no es cosa de un día o de un entrenamiento. Mourinho tiene trabajo por delante, pero el primer paso ya lo ha dado, aunque sea frente al ahora colista de la Liga de Portugal.
Sudakov al rescate
En el Estádio do Clube Desportivo das Aves y tras un primer gol anulado a las 'Águilas' a los quince minutos, fue el ucraniano Sudakov quien adelantó al Benfica al filo del descanso (en el 45+3') tras cazar con la zurda una serie de rechaces en el área.
Tras el descanso, pareció soltarse el cuadro visitante. Vangelis Pavlidis, tras un penalti cometido sobre Otamendi en el 59', puso tierra de por medio y Franjo Ivanović anotó cinco minutos después el tercer gol del partido tras un pase del griego.
Fue a partir de entonces cuando Mourinho comenzó sus probaturas, con sustituciones y alteraciones del esquema para echar el cerrojo y lograr la primera portería a cero desde el pasado 27 de agosto, precisamente frente al Fenerbahçe del propio 'Mou', que en su regreso al Benfica lo coloca ya en la segunda posición a cinco puntos del Porto y con un partido pendiente.
