Mourinho, un filón millonario: ¡más de 100 millones en despidos!

Es inevitable no sentir cierta triste nostalgia al ver a José Mourinho estos últimos tiempos. Es inevitable no recordar esos tiempos donde 'The Special One' se convertía en el villano perfecto de todas las historias, el antihéroe ideal que se comporta con la soberbia de alguien que se sabe campeón. Pero esos tiempos pasaron, nunca volverán, como tampoco sus tiempos como entrenador del Fenerbahçe después de que este viernes el portugués fuese despedido del club turco.

Y es que Mourinho no ha sido un ajeno a los despidos en su carrera, pero estos últimos tiempos esta práctica se ha convertido más habitual que de costumbre. Ha ido acompañada del inevitable declive de los equipos que ha entrenado, de la pérdida de identidad sobre el terreno de juego o de la desaparición de ese espíritu que rodeaba al portugués cuando vivía sus mejores tiempos. A pesar de que su presencia es necesaria para el bienestar de esta industria, tampoco conviene esquivar la realidad. Y Mourinho, ya no se puede ocultar, es una sombra de lo que alguna vez fue.

El séptimo despido de su carrera

Su despido del Fenerbahçe ha supuesto el séptimo de su carrera deportiva. Son muchos, como también han sido sus éxitos desde que empezó su andadura como técnico del primer equipo del Benfica. Ha pasado mucho tiempo desde entonces donde Mourinho ha encontrado un auténtico filón millonario. Y no solo hablamos de los contratos mareantes que ha tenido en su carrera, sino también de los finiquitos que ha cobrado el portugués tras ver su contrato terminado antes de tiempo.

En enero de 2024, cuando José Mourinho fue despedido de la Roma, el 'Daily Mail' hizo los cálculos de todo lo que llevaba acumulado en su carrera por los clubes de los que había sido indemnizado. El medio inglés elevó a 93 millones la cifra que había percibido 'The Special One' solamente a través de sus despidos, que ahora llegan a los 108 millones tras los 15 'kilos' que recibirá del Fenerbahçe estos próximos meses.

Todos los despidos de Mourinho Chelsea (2007): 20,9 millones

Real Madrid (2013): 19,7 millones

Chelsea (2015): 9,6 millones

Manchester United (2018): 22 millones

Tottenham (2021): 17,4 millones

Roma (2024): 3,5 millones

Fenerbahçe (2025): 15 millones TOTAL: 108 millones de euros

Un futuro incierto

Tras su abrupta marcha del Fenerbahçe justo en el inicio de la temporada, el técnico portugués se tomará unas semanas para reflexionar sobre su futuro. 'The Special One' no se ha tomado nunca largos periodos de tiempo sin entrenar, así que es previsible que esté atento al mercado para escuchar posibles ofertas que puedan cumplir con sus exigencias tanto deportivas como económicas.

Se habló en las últimas semanas de un posible interés del Nottingham Forest de la Premier League o incluso de los cantos de sirena de Arabia Saudí, quienes bañarían al portugués en oro en un entorno mucho menos exigente que en Europa. ¿Cuál será el próximo destino de Mourinho?