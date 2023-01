Mourinho ya estaría buscando asistentes para entrenar a Brasil

Carlos Alberto, exjugador del Oporto, aseguró que el portugués le ha pedido que sea su número dos Ambos coincidieron en 2004 cuando el equipo portugués levantó la Liga de Campeones

Carlos Alberto, exdelantero del Oporto, ha declarado que José Mourinho le ha pedido que sea uno de sus asistentes en el cuerpo técnico de la selección brasileña.

El brasileño, en una charla en el podcast Mundo GV, dijo que Mourinho sería el reemplazo ideal de Tite.

Y acto seguido dio la noticia: "Iba a lanzar una bomba aquí, pero no puedo. Hablaré entonces. Tal vez Mourinho sea el entrenador de la selección brasileña. Lo digo de primera mano. Es información".

Carlos Alberto, que fue pupilo de Mourinho en 2004 cuando el FC Porto levantó la Liga de Campeones, añadió: "No importa de dónde venga la información, te la estoy dando...porque incluso me invitó a ser su número dos".

Aunque no hay nada oficial, hace algún tiempo que se rumorea sobre la posibilidad de que The Special One se haga cargo de la 'canarinha'.