Mourinho estalla contra sus propios jugadores: "Quería hacer nueve sustituciones"

El Benfica avanzó este viernes otra ronda más en la Taça de Portugal. El conjunto lisboeta superó en dieciseisavos de final al Atlético CP, equipo de la Tercera División lusa, con goles de Richard Ríos y Pavlidis en la segunda mitad. Sin embargo, tras el encuentro se vivió una de las ruedas de prensa más tensas de José Mourinho. Y eso que hay mucho donde escoger.

El técnico del Benfica se mostró tremendamente enfadado ante los medios de comunicación por la actitud del equipo en la primera mitad, que concluyó con 0-0 y con el Benfica siendo inferior a un club de tercera categoría con un once bastante reconocible y con pocos suplentes.

Mourinho apostó por habituales en defensa como Otamendi, António Silva o Araújo, en la medular como Aursnes o Barrenechea y en ataque como Pavlidis e Ivanovic. Pero el equipo se tomó el inicio de partido como si fuera un amistoso. Y eso no gustó nada a 'Mou', que realizó cuatro de las cinco sustituciones al descanso, buscando una reacción en sus jugadores que sí llegaría en la segunda mitad.

"No se lo tomaron en serio"

Preguntado por ello tras el encuentro, Mourinho definió la primera parte como "mala", sobre todo en términos de "actitud". "El Atlético CP tenía calidad para complicarnos las cosas, pero nuestra primera parte fue mala. Y fue mala en el sentido de que lo que más me duele es la actitud. La actitud fue mala. Hubo muchos jugadores que no se lo tomaron en serio y no afrontaron las cosas como debían", aseguró.

El técnico portugués explicó las cuatro sustituciones, aunque aseguró que, de haber podido, habría sacado hasta nueve futbolistas nuevos: "En el descanso hice cuatro cambios, pero quería hacer nueve. Con los jugadores en el descanso, les dije a los dos que se estaban tomando el partido en serio que quería que siguieran en el campo. Los otros nueve no".

"En la segunda parte mejoramos mucho; el Atlético ya no pudo salir con la misma calidad y era solo cuestión de tiempo que marcáramos. Me quedé satisfecho con la segunda parte porque la actitud mejoró", añadió Mourinho.

"No me gustan los que me defraudan"

Pero no se quedó ahí en sus críticas y siguió atizando al equipo, esta vez en forma de indirectas alabando el trabajo de uno de los canteranos: "Estoy muy pendiente de los jóvenes, y de Rodrigo Rêgo sabía una cosa: no sabía si haría un partidazo, pero sabía que no me defraudaría. Y no me gustan los jugadores que me defraudan, es decir, los que no rinden al máximo. Sabía que Rêgo no haría eso. Tuvo un partido muy positivo y equilibrado, y fue uno de los dos a los que no sustituí en el descanso".

José Mourinho, entrenador del Benfica / EFE

Quienes sí se quedaron en vestuarios tras la primera mitad fueron Tomás Araujo, Ivanovic, Barrenechea y Joao Rego, agotando de una tacada cuatro de las cinco sustituciones posibles y dejando cuatro señalados.

"Que no me pregunten por qué no juegan"

En ese sentido, todos esos cambios obligaron a modificar el sistema, pero Mourinho no hizo autocrítica, sino que siguió señalando a sus pupilos: "Lo que falló fueron los jugadores que estaban en el campo. No quería señalar a nadie en particular, porque eso es algo que se debe resolver internamente, pero para sacar a algunos de los jugadores que quería, era necesario cambiar el sistema".

Finalizó su discurso Mourinho con una frase que habrá calado en el vestuario y que resume lo vivido este viernes: "Tuvimos jugadores que, desde el primer minuto, no estuvieron presentes. Y eso, para mí, es inaceptable. Ya les he dicho a algunos que no vengan a preguntarme por qué no están jugando. Los jugadores tienen una responsabilidad conmigo y con la afición del Benfica. Y hay cosas en su actitud que son inaceptables".