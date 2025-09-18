Mourinho: "Entrenar al Benfica es volver a mi nivel"

La era José Mourinho en el Benfica ya es una realidad. 25 años después de su primera etapa en el club lisboeta, 'The Special One' vuelve al Estádio da Luz para comandar al equipo portugués en sustitución de Bruno Lage.

Su nuevo destino llega apenas dos semanas después de que Mourinho fuese destituido como entrenador del Fenerbahçe. El club turco decidió poner fin a su vinculación con el entrenador portugués tras no conseguir clasificarse para la Champions, aunque eso no ha frenado al técnico que no ha dudado en aceptar la oferta del Benfica cuando ha estado encima de su mesa.

La presentación del portugués con el Benfica ha sido una cargada de emociones. Acompañado de Rui Costa, presidente del club y leyenda del fútbol portugués, José Mourinho ha valorado los motivos por los cuales ha aceptado la oferta lisboeta y cómo piensa devolver al club al camino de los títulos.

José Mourinho, entrenador del Benfica / Ana Brigida / AP

"Tengo muchísimas emociones, pero creo que la experiencia me ayuda a controlarlas", explicó Mourinho nada más empezar. "Soy el entrenador de uno de los clubes más grandes del mundo. Quiero concentrarme en esta misión, centrarme. Han pasado 25 años, pero no estoy aquí para celebrar mi carrera. Ningún otro gran club que he tenido la oportunidad de entrenar me ha hecho sentir más honrado, responsable o motivado que ser entrenador del Benfica", desveló con gran emoción.

Las claves de su nuevo Benfica

Preguntado por cómo va a hacer que el Benfica vuelva a ser un equipo ganador, Mourinho ha sido claro: "Para algunos, tengo dos currículums: uno que duró cierto tiempo y otro que representa, digamos, una etapa menos afortunada de mi carrera. Mi desgracia es que en los últimos cinco años he jugado dos finales europeas. La parte negativa, la parte dramática, son dos finales europeas en los últimos cinco años. Pero no soy importante. Llego al Benfica en una etapa diferente de mi carrera y como persona. Soy más altruista, menos egocéntrico, pienso menos en mí mismo y en el bien que puedo hacer por los demás", confesó. "No soy lo importante; el Benfica es importante. Siempre queremos ganar; no podemos perder como hace dos días; ese no es el Benfica. Tenemos que salir al campo sabiendo que no somos solo 11, sino millones, y pensar en ellos. Desde un punto de vista táctico, probaré, pero con mucho cuidado".

La vuelta de Mourinho llega 25 años después de su primera etapa en el Benfica: "Lo que no ha cambiado en absoluto es que estoy desesperado por ganar el próximo partido. Hace 25 años, estaba desesperado por ganar este partido, hace 20 o 10 años, estaba desesperado por ganar; cuando jugué contra el Benfica, estuve a dos años de ganar, y ahora estoy a dos años de ganar contra el Aves SAD. Ese soy yo. Esa es mi esencia. ¿Qué ha cambiado? Soy más maduro; prácticamente todo en el fútbol se convierte en un déjà vu".

Recado al Fenerbahçe

Tampoco ha querido Mourinho olvidarse del Fenerbahçe, de quien se ha acordado con sorprendente amargura: "El contexto ideal para mí es volver a entrenar a uno de los mejores equipos del mundo. Mi carrera hasta ahora ha sido enriquecedora; he entrenado a los clubes más grandes del mundo, en diferentes países. Tomé la decisión equivocada, cometí un error al ir al Fenerbahçe; no era mi nivel cultural, no era mi nivel futbolístico, no lo era. Obviamente, lo di todo hasta el último día. Obviamente, tuve que lamentarme, como lo está haciendo Bruno Lage ahora, porque a nadie le gusta irse, pero entrenar al Benfica es volver a mi nivel, y mi nivel es entrenar a los clubes más grandes del mundo."

Mourinho llega al Benfica sin prometer poder ser campeón... pero con gran ilusión para cambiar las cosas: "Ahora mismo, lo que prometo es que creo que el Benfica tiene todas las condiciones para ganar el campeonato. Hemos perdido dos puntos. Seguramente perderemos más a lo largo del campeonato. Espero que no. El Benfica tiene potencial suficiente, dentro de ese vestuario, para ser campeón. Y no lo oculto. No prometo ser campeón, pero estoy convencido de que podemos y debemos".