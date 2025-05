Mourinho, desesperado en Turquía: "El árbitro, el VAR... nada ha cambiado"

No mejoran las cosas para José Mourinho en Turquía con su Fenerbahçe. Tras haber dicho adiós a la Europa League en la fase de octavos de final, eliminado por el Rangers escocés, la esperanza era remontar la diferencia que tienen en la Süper Lig con respecto al líder Galatasaray. Pero no. El reciente varapalo ante el Besiktas por 0-1 deja a los dirigidos por el portugués a ocho puntos del primer lugar a falta de cuatro jornadas por terminar el curso, un balance muy pobre teniendo en cuenta la inversión hecha tanto para ficharle a él como a sus estrellas (Amrabat, En-Nesyri, Talisca, Saint-Maximin o Milan Skriniar).

El conjunto de Estambul cerrará la temporada 2024-2025 sin lograr una sola victoria en los cinco derbis de la ciudad que disputó bajo la dirección técnica de Mou. Con un saldo de cuatro derrotas y un empate, los 'Canarios' vivieron una serie de resultados muy por debajo de las expectativas, generando decepción entre los aficionados y alimentando las críticas hacia el técnico portugués.

SALDO MUY NEGATIVO

Durante la temporada, el Fenerbahçe se enfrentó en cinco ocasiones a sus históricos rivales Galatasaray y Besiktas: cuatro encuentros por la Superliga turca y uno en la Copa de Turquía. En los dos partidos de liga contra las 'Águilas Negras' de Ole Gunnar Solskjaer, el equipo cayó derrotado en ambas ocasiones. Frente al Galatasaray, los de Mourinho perdieron por 3-1 en Kadikoy y por 2-1 en el duelo copero, mientras que el único punto rescatado llegó con un empate sin goles en el RAMS Park.

De hecho, tras la reciente derrota ante el Besiktas, Mourinho disparó con bala contra los que cree responsables: el colectivo arbitral. "Creo que supimos gestionar bien su calidad y velocidad en ataque. Pensábamos que saldrían con la misma estrategia que en el partido contra el Galatasaray y creo que lo gestionamos bien y no tuvimos problemas. Pero hablamos una y otra vez de lo mismo, del árbitro, del VAR… ¿Cuántas veces hemos presenciado que el mismo penalti que se pitó hoy no nos lo pitaron? Estoy realmente cansado de hablar de ello porque no tengo poder y nada ha cambiado".

Mourinho abandona el césped tras caer ante el Besiktas / EFE

Fenerbahçe no solo dejó escapar puntos valiosos en la lucha por el título, sino que también perdió terreno psicológico frente a sus rivales directos, una desventaja que podría extenderse al futuro inmediato del club. La falta de triunfos en los derbis ha erosionado la moral del equipo y sembrado dudas en la planificación del próximo curso, con Mou en la potencial rampa de salida.

La reacción de la afición no se ha hecho esperar. Muchos seguidores han manifestado su frustración ante el rendimiento del equipo en los clásicos, calificando como una gran decepción la ausencia de victorias en los cinco enfrentamientos. La presión sobre el de Setúbal es total.