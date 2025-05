Mourinho se defiende tras su último fracaso: "He jugado más finales europeas que todo el fútbol turco"

José Mourinho llegó al Fenerbahçe el pasado verano con una clara misión: hacer campeón al equipo turco. La ilusión que despertaba el técnico portugués a su llegada a Estambul con su interminable historial ganador avecinaba buenos tiempos para el club, aunque la realidad sobre el terreno de juego ha estado demasiado alejada de las expectativas puestas en la temporada del equipo.

A once puntos del campeón, el Galatasaray, la última derrota contra el Hatyayspor (2-4) ha dejado a José Mourinho más tocado que nunca desde su llegada a Turquía. The Special One no termina de dar con la tecla con su nuevo equipo, el Fenerbahçe no presenta síntomas de mejoría y las críticas hacia la figura del entrenador no han tardado en llegar.

Mourinho pasa al ataque

La presión, sin embargo, no puede con Mourinho; es más, incluso parece que le haga crecerse. Es la historia de siempre, aunque no por ello deja de ser noticia, y es que el entrenador portugués no tiene ninguna intención de marcharse de Estambul hasta ver a su equipo campeón. Los rumores sobre su salida no afectan al técnico portugués, que mantiene que tiene un contrato todavía por cumplir.

"Si me preguntan si estaré allí la próxima temporada, me remito a la última aparición del presidente en televisión hace unas semanas", explicó Mourinho. "Dijo que quería que me quedara y que contaba conmigo para la próxima temporada. Creo que fue claro. Si algo ha cambiado desde ese día, no me lo han dicho", explicaba en relación con los rumores sobre una posible salida.

A pesar de que el técnico tiene clara su continuidad, las críticas que su equipo recibe semana tras semana no desaparecen. Mourinho, fiel a su estilo, ha pasado al ataque con una nueva salida que ha dado mucho de que hablar: "En los últimos siete años ha llegado a más finales europeas que en toda la historia del fútbol turco", explicaba el portugués con su habitual manera de expresarse.

"Me preguntas si prefiero jugar la Champions League antes que la Europa League o la Conference League. La respuesta es fácil. El próximo verano intentaremos clasificarnos para la Champions League. Debemos prepararnos lo mejor posible para ello". Mourinho en estado puro, un entrenador en horas bajas que no parece dispuesto a rendirse hasta hacer al Fenerbahçe campeón de Turquía.