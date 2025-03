Mourinho se defiende de las acusaciones de racismo: "No fueron muy inteligentes"

José Mourinho se vio envuelto en una de las polémicas más grandes desde que llegó a Turquía, así como de toda su carrera profesional. El entrenador del Fenerbahçe, tras un derbi ante el Galatasaray que traía mucha cola por diferentes episodios polémicos que precedían el partido, en un ambiante completamente enervado en el fútbol turco, realizó unas declaraciones que fueron rápidamente tachadas de racistas por el equipo rival.

Mourinho dijo en la rueda tras el partido que los jugadores del Galatasaray estaban "saltando como monos" para influenciar las decisiones arbitrales, lo que el club turco interpretó como un comentario racista y por el que amenazó con denunciar a Mourinho, que además fue suspendido cuatro partidos, luego reducido a dos.

En una entrevista con Sky Sports, Mourinho ha querido defenderse de esas acusaciones y ha declarado que "no fueron muy inteligentes por la forma en la que me atacaron, porque no conocen mi pasado".

"Todo el mundo sabe cómo soy como persona. Todo el mundo conoce mis fallos, pero este no es uno de ellos. Es lo opuesto. Lo más importante es que la gente sabe cómo soy y que el ataque de acusarme de racista fue una mala opción", decía.

Además, el luso agregó que "no conocen mis conexiones con África, con su gente, sus jugadores y con las asociaciones benéficas. En lugar de conseguir ir contra mí, les volvió como un boomerang".

Mourinho recibió la defensa a través de redes sociales de exjugadores suyos como Michael Essien y Didier Drogba, con los que coincidió en el Chelsea y en el caso del centrocampista también en el Real Madrid.

Mourinho, en relación a su defensa, decidió demandar al Galatasaray y pedir una indemnización de 41.000 libras por daños y perjuicios.