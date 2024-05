Mourinho, de burlarse de entrenar al Málaga a fichar por el Fenerbahçe

Dicen que quien siembra vientos recogerá tempestades, aunque en el mundo del fútbol este dicho suele llegar más pronto que tarde. José Mourinho está a un paso de convertirse en nuevo entrenador del Fenerbahçe turco, el destino con menos impacto competitivo que haya escogido nunca que hace recordar ciertas declaraciones del técnico luso hace no tanto tiempo...

'The Special One' está a un paso de anunciar su regreso a los banquillos después de una agitada etapa como entrenador de la Roma. El portugués, como es costumbre en los últimos años, acabó saliendo por la puerta de atrás después de tres temporadas donde intentó devolver el nivel competitivo al equipo italiano.

Se marchó en enero, aunque desde entonces pocas noticias se habían conocido del entrenador portugués. Sin embargo, Mourinho no es ese tipo de técnicos que espere demasiado para volver a dirigir un equipo, así que su regreso parecía cantado para este mismo verano.

Un destino de poco impacto

El entrenador portugués, acostumbrado a dirigir los mejores banquillos del Viejo Continente durante su laureada etapa como técnico, ha sorprendido a todos aceptando la propuesta del Fenerbahçe turco, un equipo que reduce considerablemente las expectativas que se tenían sobre su regreso. 'The Special One' ha decidido recalar en un destino menos glamuroso, un club sin apenas poder a nivel europeo que centra sus expectativas en las competiciones nacionales.

La elección de Mourinho ha despertado multitudes de comentarios valorando el destino del portugués. Muchos han aprovechado la ocasión para volver a recordar unas polémicas declaraciones del luso en 2011, cuando se burló de su colega Pellegrini por entrenar al Málaga: "A mí no me va a pasar lo mismo que a él. Si me echan no voy a entrenar al Málaga, sino a un equipo grande de la Premier o de Italia", resaltaba en su momento.

Ahora, más de trece años después, Mourinho deberá comerse sus propias palabras cuando anuncie su fichaje por Fenerbahçe. En el destino con menos glamour que haya escogido nunca el portugués, 'The Special One' buscará recuperar la sonrisa con un equipo que espera al luso con los brazos abiertos.