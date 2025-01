Mourinho, bloqueado en Estambul

La polémica siempre envuelve a José Mourinho. El portugués es un personaje peculiar, estridente, al que se ama o se odia a partes iguales. 'The Special One' ha protagonizado numerosas salidas de tono durante su carrera como entrenador y en Turquía no iba a ser menos. El luso cargó con dureza contra el nivel de la competición otomana, en unas declaraciones en las que se vislumbraba un transfondo de allanar una posible salida hacia Inglaterra. Mourinho nunca ha ocultado su preferencia por regresar a la Premier League y en los últimos días su nombre se ha vinculado con el banquillo del Everton, quien valora la posibilidad de destituir a Sean Dyche por la mala racha de resultados 'toffee'.

Sin embargo, el Fenerbahçe le cierra las puertas a una posible marcha en el transcurso de la Süper Lig. Es más, el presidente de la entidad de Estambul, Ali Koç, manifestó que cuentan con Mourinho para la próxima temporada, pase lo que pase en el torneo otomano. "Seamos o no campeones, José Mourinho continuará dirigiendo al equipo. Vamos a continuar por el camino que creemos", aseveró el mandatario del Fenerbahçe ante los periodistas.

José Mourinho, actual entrenador del Fenerbahçe. / EFE

Mourinho no ha tenido un aterrizaje sencillo en la ciudad del Cuerno de Oro. El equipo está a ocho puntos en la clasificación de la liga turca, liderada por el eterno enemigo Galatasaray. En la Europa League, los guarismos no mejoran y el equipo deberá ganar los compromisos ante Olympique de Lyon y el Midtjylland danés para acceder a la eliminatoria de dieciseisavos de final.

Refuerzos

Ante la complicada situación del Fenerbahçe, Mourinho ha reclamado incorporaciones en el mercado invernal y parece que sus deseos serán cumplidos. El brasileño Anderson Talisca, ahora compañero de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr, es uno de los refuerzos que solicita Mou para dar un salto cualitativo a la plantilla.