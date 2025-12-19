Mourinho y su Benfica declaran la guerra a los árbitros: "Otro episodio escandaloso"

No se viven tiempos tranquilos en el fútbol portugués. La victoria copera del Sporting CP en el campo del Santa Clara ya ha traído las primeras consecuencias. El conjunto lisboeta iba en desventaja en el marcador cuando, tras una interminable revisión del VAR, se decretó polémico un penalti. Ese tanto llevó el partido a la prórroga y allanó el camino hacia la victoria final.

La reacción no tardó en llegar en forma de un duro comunicado por parte de los vecinos. El Benfica que dirige José Mourinho, acostumbrado a protagonizar polémicas con los colegiados, estalló este jueves con una contundente nota en la que carga contra el arbitraje y el Sporting CP.

Jose Mourinho, entrenando al Benfica en la Primeira Liga / HOMEM DE GOUVEIA / EFE

"Otro episodio escandaloso. Lo ocurrido en este partido de la Copa de Portugal en las Azores es inexcusable e inaceptable para la credibilidad del fútbol portugués. Doce minutos para que buscaran un penalti que beneficiara al mismo equipo de siempre, una y otra vez", empieza la nota.

Y prosigue señalando directamente al Sporting CP: "En el mismo estadio donde el año pasado un penalti claro y evidente contra el Sporting ni siquiera atrajo la atención del VAR, y donde, esta temporada, ganaron con un saque de esquina fantasma. Fenómenos que siempre ocurren cuando el Sporting no gana".

"Alguien debe rendir cuentas por este descrédito absoluto que está arruinando el fútbol portugués. Esta densidad en el calendario no tiene sentido si las competiciones se deciden antes de que comiencen", finaliza el comunicado.

La polémica y la tensión están servidas en el fútbol portugués, con todavía mucho por decidir. El Benfica también logró avanzar en la Copa y se medirá al Oporto en un clásico que llega de forma prematura para ambos en la competición. Por su parte, el Sporting intentará sellar su pase a las semifinales. En cambio, en la clasificación liguera, el Oporto lidera con cinco puntos de ventaja sobre el Sporting y ocho respecto al Benfica.

Mourinho, habitual crítico de los árbitros

No es el primer lío del Benfica con los árbitros. Hace unos meses, después del partido entre el Benfica y el Río Ave, Mourinho apuntó que el colegiado Sergio Guelho "demostró falta de personalidad". "Marcamos un gol que fue anulado porque un dedo meñique pisó a otro dedo meñique. No me gusta este fútbol", señaló el luso.

Además, el ex entrenador del Madrid cargó contra el VAR: "El protagonista del partido acabó siendo el hombre que estaba en la 'Cidade do Futebol' cuando llamó al árbitro para ver lo que vimos y luego el árbitro demostró que no tiene personalidad".