Mourinho, como Arbeloa: eliminado de la Copa y con la furia de la grada

José Mourinho sorprendió a todos hace algunos meses al aceptar la oferta del Benfica. El luso, que había sido leyenda en el FC Porto llegando a levantar la UEFA Champions League al mando del equipo, se fue a su máximo rival en Portugal, y eso no sentó bien en O Dragao.

Y se lo recordaron esta semana en el duelo en la Taça de Portugal. El Benfica cayó eliminado ante los 'dragones' en los cuartos de final del torneo del 'KO' (1-0) y la grada de Oporto no dejó pasar la oportunidad de acordarse de su 'ex'. Mourinho, que ya calentó el partido con sus declaraciones previas, fue recibido de forma hostil con varios tifos y pancartas en los que se podía ver su figura rodeada de dinero.

"El Oporto es un equipo fácil de analizar", había dicho 'Mou' en la rueda de prensa previa al choque. "Incluso un profano, o incluso alguien que cree saber mucho de fútbol pero en realidad no sabe, solo necesita mirar los datos, cifras y porcentajes y es muy fácil entender qué clase de equipo".

Al final del partido, y con la victoria bajo el brazo, los blanquiazules respondieron en redes sociales con un mensaje directo al que fuera su entrenador, que más tarde recaló en equipos como Real Madrid, Chelsea, Manchester United o AS Roma.

"Porto Fútbol Club. Fácil de analizar, difícil de vencer", escribió el club portuense. Jan Bednarek, con un cabezazo certero en el minuto 16 gracias a un centro de Gabri Veiga, fue el autor del único gol de un partido que estuvo marcado por la lesión del jugador colombiano de las águilas Richard Rios, que tuvo que abandonar el terreno de juego en camilla debido a unos problemas físicos en el brazo derecho.

En su tónica habitual, tras el partido, el técnico afirmó que "las razones" de la derrota "son obvias. El mejor equipo perdió. El mejor equipo no marcó y encajó un gol, y punto. Controlamos el partido a nuestro antojo contra un equipo con mucha intensidad, un equipo de atletas, gente que corre mucho y presiona mucho. El Benfica dominó el partido de principio a fin. Contra un equipo lleno de confianza, donde la afición acepta, por su gran estado de forma, que su equipo pase 45 minutos defendiendo en su propio campo”.

Tras el choque, la prensa tampoco le perdona a 'Mou' el mal momento del equipo. “Mourinho debería señalarse a él mismo”, titula este jueves 'A Bola'.

Además, el Benfica publicó un comunicado este miércoles por la noche anunciando que denunciaría a la Federación Portuguesa de Fútbol el "trato vergonzoso al que fueron sometidos sus aficionados al acceder al Estádio do Dragão. Los aficionados del Benfica fueron obligados a quitarse los zapatos sobre el suelo mojado, un procedimiento no previsto en ningún reglamento y cuyo único objetivo era humillar a los aficionados del Benfica, entre los que se encontraban varias personas mayores. Como resultado de estos retrasos deliberados, muchos aficionados solo pudieron acceder a sus asientos cuando la segunda mitad ya estaba en marcha. Este es un comportamiento absolutamente inaceptable por parte de los agentes de seguridad del FC Porto, que, desgraciadamente, se ha convertido en una práctica recurrente siempre que el Sport Lisboa e Benfica juega partidos en este estadio”.