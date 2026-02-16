Mourinho ya amenaza al Madrid: "Sabemos lo que les hicimos a los reyes de la Champions League...están heridos"

El Benfica sumó una nueva victoria en la liga portuguesa al imponerse al Santa Clara gracias a los goles de Pavlidis y de Paulo Vítor, en propia puerta. Con este triunfo, el equipo dirigido por José Mourinho encadena dos victorias consecutivas, consolidando su posición en la lucha por levantar el trofeo liguero al final de la temporada.

Las 'Águilas' se encuentran actualmente en la tercera posición de la tabla, a cuatro puntos del líder, el Oporto, aunque con un partido más disputado. El equipo llega en buen momento al decisivo enfrentamiento ante el Real Madrid en la ronda de play-off de la Champions League, una eliminatoria complicada en la que los blancos parten como favoritos.

Mourinho está consolidando a su Benfica / EFE

Pese a la victoria frente al Santa Clara, Mourinho, como suele ser habitual, se quejó del arbitraje que recibió su equipo. "Ganar era crucial. Lo conseguimos merecidamente. El partido podría haber sido diferente; hubo momentos que podrían haber dado lugar a un resultado distinto, pero es muy difícil pitar penaltis al Benfica", expuso.

Asimismo, también se mostró molesto con el estado del campo: "No se trata del agua, la lluvia o el viento. Se trata del campo. Incluso algunos jugadores del Santa Clara con los que hablé lamentaron este campo, porque tampoco es bueno para ellos. Si sacaran alguna ventaja... No sacan ninguna ventaja. Me sorprendió saber que Santa Clara no tiene ninguna responsabilidad sobre este campo, porque no tienen los medios para mejorarlo, que está bajo el control del Gobierno Regional".

Mourinho celebra el histórico gol de Trubin, portero del Benfica, contra el Real Madrid en el último minuto. / Armando Franca / AP

Respecto a una posible lesión de Tomás Araújo, quien se dolió de su rodilla derecha, el técnico portugués apuntó que no "era preocupante". "Le pregunté a él y al departamento médico, porque para mí es difícil usar un cambio en la primera parte. Aguantó. Al descanso pensé que tendría que salir. Pero dijo que no sería necesario. Así que, sigamos adelante", confirmó.

Por último, Mourinho ya apuntó al próximo duelo de Champions frente al Real Madrid. "Muy exigente, sin duda. Solo jugamos la primera parte de la eliminatoria. Trubin no estará en el ataque en el estadio de la Luz. Estoy muy acostumbrado a este tipo de eliminatorias, lo he hecho toda mi vida. A menudo la gente piensa que se necesita un resultado determinado en la ida por esto o aquello. Yo digo que no hay un resultado definitivo. Jugaremos la primera parte con cabeza, ambición y confianza. Sabemos lo que les hicimos a los reyes de la Champions League... están heridos. Y un rey herido es peligroso".