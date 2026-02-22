Los motivos detrás del descenso más prematuro del fútbol inglés

El Sheffield Wednesday ha certificado este domingo 22 de febrero su descenso a la League One, la tercera división inglesa, tras perder ante su histórico rival en el 'Steel City Derby', el Sheffield United (2-1) en el Bramall Lane, la casa del United.

Con 2-0 al descanso, el United se quedó con un jugador menos y Charlie McNeill acortó distancias tras la salida de los vestuarios. Pese a eso, la dura derrota del equipo dirigido por el danés Hernik Pedersen les mandó a la categoría de bronce.

Se trata del descenso más tempranero de toda la historia del fútbol inglés (el primero producido en el mes de febrero), pero los motivos de éste van más allá de los resultados sobre el terreno de juego, y es que los 'búhos' aún cuentan con -7 puntos en la tabla de la Championship.

Esta temporada, el club inglés ha sido sancionado con un total de 18 puntos por motivos administrativos, como impagos de los salarios a su plantilla y a la Hacienda británica, en gran parte por la mala gestión de su antiguo propietario, Dejphon Chansiri. La entidad, tras la salida del empresario tailandés, está en concurso de acreedores y sigue sin nuevo dueño cuatro meses después.

En todo caso, tras 33 partidos de liga, el Wednesday solo cuenta con una victoria (conseguida en el mes de septiembre) y ocho empates, y se encuentra a 41 puntos del primer puesto de no descenso, actualmente en manos del West Bromwich Albion, que tiene 34 puntos.

Los 'owls' acumulan 11 derrotas consecutivas en la segunda división de la EFL y restan 13 partidos de competición. Una triste historia para un equipo con 158 años de historia.