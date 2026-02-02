Los motivos de Cristiano Ronaldo para rebelarse contra la liga saudí

La prensa deportiva amaneció con un auténtico bombazo en el fútbol internacional: Cristiano Ronaldo, según 'A Bola', se niega a jugar con el Al-Nassr al considerar que el PIF (Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí) no trata de igual manera a los otros equipos que posee. De hecho, algunas fuentes aseguran que el luso habría interferido de alguna manera para que el Al Hilal, líder de la liga, no fiche a Karim Benzema en este mercado de invierno, enfrentado con su club, el Al Ittihad, por una oferta de renovación insuficiente. Según ha podido saber SPORT, el deseo del delantero era que el francés fichase por el Al Nassr y así revivir su etapa en el Real Madrid.

A sus 40 años, el astro portugués tiene dos grandes alicientes para seguir compitiendo. A nivel económico está más que claro que el 'Bicho' tiene la vida completamente solucionada, pero sigue esforzándose al máximo para disputar el Mundial con Portugal, la última oportunidad para conseguir un trofeo que no figura en su palmarés, y para alcanzar los 1000 goles.

Pionero en Arabia

Por ello, en enero de 2023, como la retirada no estaba en su mente, decidió marcharse a una competición menos exigente en el día a día como la Saudi Pro League. Un movimiento que, de la noche a la mañana, puso a la exótica competición en el foco mediático. “Yo abrí un camino a la liga árabe que ahora continúan otros jugadores. Me criticaron por venir aquí y ahora están llegando muchos jugadores de categoría”, declaró en su momento.

Desde el día uno, la competición buscó potenciar su imagen con una figura tan potente como Cristiano Ronaldo. Y el paso del luso, y los increíbles contratos que ofrecen los clubes, estaban dando sus frutos, atrayendo a otras grandes estrellas de Europa a Arabia Saudí, elevando poco a poco el nivel de la competición. Pero ahora el ex del Real Madrid está enfadado con la competición y eso produce el efecto contrario. ¿Qué motivos tiene para declararse en rebeldía contra la liga saudí?

El enfado de Cristiano

Antes que nada, es importante conocer qué papel tiene el PIF en la Saudi Pro League. El Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí es un fondo estatal que maneja inversiones muy grandes en el país. Eso incluye el fútbol, aunque los intereses vayan más allá de lo meramente deportivo. El príncipe heredero Mohammed bin Salman impulsó el plan 'Saudi Vision 2030' con varios objetivos en el país, como reducir la dependencia del petróleo, diversificar la economía y posicionar a Arabia Saudí como potencia mundial en varios sectores. En este sentido, el fútbol puede ser una herramienta diferencial.

En 2023 el PIF se lanzó al fútbol, tomando el control mayoritario de los cuatro grandes clubes del país: el Al Hilal, Al Ittihad, Al Ahli y Al Nassr. Ese era el primer paso para profesionalizar la liga, atraer a estrellas europeas y mejorar el nivel competitivo y comercial de la competición, claro está, con inyecciones de dinero impresionantes. Pero según desveló 'A Bola', Cristiano está descontento porque siente que el PIF no trata igual a todos los equipos, o lo que es lo mismo, que trata peor al Al-Nassr que al Al Hilal, por ejemplo.

Sin títulos

Este último es considerado el club más importante del país a nivel histórico por su dominio local e internacional, siendo el conjunto que posee más ligas saudíes y más Champions asiáticas. Y Cristiano, pese a que ha tenido a jugadores de talla mundial como Sadio Mané, Otávio, Marcelo Brozovic o Aymeric Laporte, y tras el pasado verano a Joao Félix, Kingsley Coman e Iñigo Martínez, no ha podido celebrar excesivos títulos en Arabia. De hecho, solo ha levantado uno, la Copa de Clubes Árabes, que despierta bastante polémica porque está organizada por la UAFA (Unión de Asociaciones de Fútbol Árabes), que no está reconocida por la FIFA. En total, el astro portugués ha disputado tres finales oficiales con Al-Nassr y en todas se fue con las manos vacías.

En liga, en su primer año en Arabia gobernó el Al Hilal de Neymar y compañía con puño de hierro, aunque aterrizó en el club a media competición. La temporada pasada ganó el Al Ittihad de Benzema. Esta temporada manda el Al Hilal con tres puntos de ventaja y 18 jornadas disputadas.

Los fichajes

Otra de las quejas de Cristiano tiene que ver con los fichajes. 'A Bola' detallaba que el portugués cree que hay poca inversión en el club en comparación con el Al Hilal y, aunque es cierto que en este mercado de invierno el líder ha fichado hasta cinco futbolistas y el Al-Nassr solo uno, la plantilla que tiene Jorge Jesus no está nada mal: Simakan, Iñigo Martínez, Brozovic, Coman, Mané, Joao Félix... Jugadores que serían muy importantes en Europa.

Tenga o no razón Cristiano, muchos seguidores del deporte rey consideran que el Al Hilal es el club más cercano al poder porque encaja muy bien con la imagen que quiere vender el país al mundo. Sea como fuere, las quejas de Cristiano han provocado un terremoto mediático en una competición que no quiere estancarse. Si se niega realmente a jugar, será un golpe duro para la imagen de la Saudi Pro League.