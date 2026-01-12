De "motivo familiar" a la denuncia por acoso sexual: el caso Kuntz sacude al Hamburgo

Stefan Kuntz, exdirector deportivo del Hamburger SV y exseleccionador de Turquía (2021-2023), ha quedado en el centro de una tormenta por presuntas conductas de acoso sexual denunciadas dentro del club. El consejo de supervisión asegura que las acusaciones llegaron en diciembre de 2025, que se investigaron con apoyo jurídico externo y que se consideraron "creíbles", una versión que choca con la explicación oficial ofrecida al anunciarse su salida.

BILD suelta la bomba

La noticia saltó este domingo, cuando BILD publicó que la ruptura de "Die Rothosen" con Kuntz no respondía a "motivos familiares", sino a las denuncias de dos trabajadoras por presunto acoso sexual. Ese dato cambió la lectura de un movimiento que, hasta entonces, se había presentado como una salida discreta. El 2 de enero, el HSV comunicó que ambas partes habían acordado terminar la relación y atribuyó la decisión a razones personales y familiares del directivo.

Pese a que no se conoce con exactitud lo ocurrido, diversos medios germanos han ido añadiendo información sobre la naturaleza de los hechos denunciados, aunque el club ha evitado entrar en detalles por "protección de derechos personales". Según BILD, las acusaciones se enmarcarían en "acoso sexual verbal", un punto sobre el que el exdirector deportivo no quiso entrar al defenderse públicamente. En esta línea, el rotativo Tagesspiegel indica que las empleadas habrían acudido al consejo de supervisión con sus denuncias, dentro de un proceso en el que se habría recurrido a asesoría externa para recabar testimonios.

Kuntz lo niega

La reacción del exdirector deportivo no tardó en llegar. Horas más tarde, en un comunicado difundido en redes sociales, Kuntz afirmó que las acusaciones le golpeaban "duramente" y las rechazó "firmemente". También anunció que ha encargado a sus abogados, el despacho Schertz Bergmann, actuar contra lo que considera acusaciones falsas y una condena previa.

El comunicado del Hamburg

En vista de lo ocurrido, el club alemán ha emitido este lunes un comunicado en el que fija una cronología y marca una posición clara. El HSV afirma que en diciembre de 2025 recibió acusaciones de "conducta grave" contra Kuntz, abrió una investigación inmediata con abogados externos especializados y, tras revisar el material, clasificó las denuncias como "creíbles".

El mismo texto sostiene que, con conocimiento de esas acusaciones, el exseleccionador turco aceptó la separación con efecto del 31 de diciembre de 2025 y que estuvo representado por abogados durante el proceso.

La parte más delicada del comunicado ha llegado cuando el conjunto hamburgués ha entrado en el debate tras la respuesta de Kuntz. El consejo de supervisión ha afirmado que el exdirectivo tuvo "múltiples" oportunidades de responder ante el órgano y que "explícitamente" decidió no hacerlo.

Desde esa premisa, el club ha rechazado la idea de una "campaña" contra él y ha calificado de incorrectas y engañosas las insinuaciones sobre una supuesta operación de difamación.

Un club en modo contención

El impacto ya ha alcanzado a la esfera deportiva. En la previa del partido de este martes frente al Bayer Leverkusen, el entrenador Merlin Polzin ha reconocido que el tema ha estado presente en el vestuario y que "no será nada difícil preparar los partidos", aunque ha señalado que quieren centrarse en lo que pueden influir. Además, el técnico alemán ha querido aprovechar su comparecencia para recalcar que todo lo demás no es su responsabilidad y que "el equipo está muy atento al partido de mañana".

A nivel institucional, el Hamburgo insiste en dos ideas. La primera de ellas, tolerancia cero con conductas de la naturaleza denunciada "independientemente del nivel jerárquico". La segunda, máxima cautela pública para proteger a las personas afectadas.