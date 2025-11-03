El 'otro' Mostovoi, letal con el Zenit y... con los secuestradores

El apellido Mostovoi es uno de los más famosos del fútbol ruso moderno. Tras fichar por el Spartak Moscú en 1986 al borde de los 18 años, Aleksandr Mostovoi pasó por el Benfica (incluida una cesión al Caen) y por el Estrasburgo antes de hacer historia durante ocho temporadas en el Celta y ganarse el apodo de 'El Zar'.

El de San Petersburgo regresó en 2005 al fútbol de manera efímera con 36 años en el Alavés del ínclito Dmitri Piterman y tan solo pudo jugar un partido antes de retirarse con problemas de espalda. Por entonces, Andrey Mostovoy tenía siete años y, pese a tratarse de un apellido poco común por esos lares y a que comparten más o menos posición, no tienen relación de parentesco.

Nacido en Omsk en 1997 y formado en la cantera del CSKA Moscú desde los cinco hasta los 15 años, el atacante inició una larga carrera que le llevó al Zenit en 2019 tras pasar por el modesto Dolgoprudny y por el Khimki (ambos equipos de las afueras de Moscú ('Podmoskovskoe').

El 'otro' Mostovoy no lo ha tenido fácil en el equipo que ha dominado el fútbol ruso desde 2019 hasta 2024, en gran medida gracias al 'dopaje' financiero del gigante gasístico Gazprom. Tras jugar en el filial e irse cedido al Sochi, desde 2020 es una de las armas de Sergey Semak en los últimos minutos de los partidos.

Más allá de sus habilidades futbolísticas, Andrey Mostovoy salió la semana pasada a la palestra por un hecho luctuoso que, por suerte acabó bien. La noche del 23 de octubre, el delantero salió de 'Azbuka Vkusa' (una cadena de tiendas de alimentación de tipo 'gourmet') en la isla Krestovsky en la que se encuentra el Gazprom Arena.

Tres desconocidos lo asaltaron para secuestrarlo, pero el 20 veces internacional ruso absoluto logró zafarse de ellos con la ayuda de su amigo Aleksandr Grekun (jugador de hockey hielo). Los dejaron inconscientes, pero huyeron y dos días después los tres desalmados capturaron a un hombre de negocios llamado Sergey Selegen y pidieron 10 millones de rublos (1,07 millones de euros).

Erokhin sonríe junto a Mostovoy, mientras dos compañeros similar apuntar con una pistola / FK ZENIT

Finalmente, los tres delincuentes fueron detenidos junto a una cuarta persona y Selegin fue liberado. Todo se hizo público el pasado lunes. Sin secuelas físicas, pero con un susto enorme en el cuerpo, Mostovoy regresó a los entrenamientos con el Zenit y tan solo cinco días de que la noticia saliese a la palestra, fue clave para Semak.

Como suele ser habitual, el protagonista de la semana empezó en el banquillo y el emblemático exjugador del CSKA Moscú lo hizo salir en el 75' en un duelo muy importante contra el Lokomotiv Moscú con 1-0 en el marcador. En el 90', recibió un gran pase al borde del área, se giró con maestría y batió a Mitriushkin.

Con esta victoria, el Zenit sigue lanzado tras un inicio dubitativo y ya es tercero con 29 puntos, a tres del campeón Krasnodar y a dos del CSKA. Lo más grande fue su celebración. Pidió una especie de media-gorro y se lo puso en la cabeza, simulando ser un atracador... o un secuestrador. Sus compañeros se unieron a la 'performance'. ¡Qué grandes!