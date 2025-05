Mostafa Mohamed, sancionado al negarse a jugar en la jornada contra la homofobia

Controversia en la Ligue1. Este sábado se disputa en la liga francesa el Día contra la Homofobia, una iniciativa en la que no participará el egipcio Mostafa Mohamed, jugador del Nantes.

El futbolista se perderá un partido crucial de su equipo, la última jornada liguera, contra el Montpellier, en casa. Actual decimoquinto clasificado de la Ligue 1, el Nantes se juega este sábado evitar el play-off de descenso, en un duelo contra un rival ya descendido hace semanas. El Nantes, con 33 puntos, es el equipo que marca la salvación, aunque a solo dos unidades del Le Havre, que se mide esta jornada al Racing de Estraburgo.

Aunque el entrenador Antoine Kombouaré atribuyó oficialmente la baja a una lesión muscular, Mohamed se ha visto obligado a dar una explicación al respecto de su ausencia voluntaria. "No participaré en el partido Nantes-Montpellier este sábado. Cada uno lleva en sí una historia, una cultura, una sensibilidad. No me siento cómodo con la idea de expresarme públicamente, pero hoy siento la necesidad de aclarar mi enfoque. Sin buscar generar debate. Cada uno lleva en sí una historia, una cultura, una sensibilidad. Vivir juntos también significa reconocer que esta diversidad puede expresarse de forma diferente según la persona", escribió el jugador en sus stories de Instagram.

"Creo en el respeto mutuo, el que debemos a los demás. Por mi parte, ciertos valores profundamente arraigados, vinculados a mis orígenes y mi fe, me imposibilitan participar en esta iniciativa. Esta decisión es personal. No expresa rechazo ni juicio. Simplemente espero que esta decisión sea recibida con serenidad y comprensión", zanja al respecto.

Multa económica

De esta manera, el jugador se ha bajado de la jornada decisiva para su equipo, al coincidir con una fecha que la Ligue 1 dedica a luchar contra la homofonia. Será la tercera vez que Mohamed se borra de esta jornada, ya que tampoco disputó las de los dos cursos anteriores.

Ante la actitud del futbolista, el Nantes impondrá una sanción económica a su jugador. El año pasado, el conjunto francés destinó el dinero de la multa a la ONG SOS Homophobie y según recoge 'AFP' en esta edición la cuantía será donada a otra organización de lucha contra la homofobia..