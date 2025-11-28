Mosquera apaga el ruido sobre su futuro con La Roja: "Es una pregunta que me hacen mucho, pero yo estoy muy tranquilo"

Christian Mosquera salió este miércoles del vestuario del Emirates después de firmar una noche grande ante el Bayern y volvió a esquivar la pregunta que le persigue desde hace meses. Con España y Colombia pendientes de su decisión, el defensa del Arsenal insistió en que está "muy tranquilo" y que su prioridad sigue siendo trabajar en Londres para que "se den grandes cosas".

Entre España y Colombia

La escena se volvió a repetir en la zona mixta del Emirates. Mosquera —nacido en Alicante y con raíces colombianas— atendió a los medios después del triunfo por 3-1 ante el Bayern de Múnich en la Champions y volvió a evitar cualquier anuncio sobre su futuro internacional. El jugador 'gunner' explicó que es "una pregunta que le hacen mucho, pero que él está muy tranquilo" y que "se centra en trabajar en su club para que lleguen grandes cosas", sin cerrar ninguna puerta ni dar titulares contundentes a corto plazo.

Noche grande ante el Bayern

El contexto de sus palabras ayuda a entender el foco que se ha puesto sobre él. El defensa disputó los noventa minutos frente al club bávaro y firmó una actuación que en España y en Inglaterra se ha leído como confirmación de que está preparado para escenarios de máxima exigencia.

"Tenía muchísimas ganas de que llegara esto", reconoció después del encuentro. Mosquera contó, frente a los micrófonos, que intenta entrenar "al máximo" y hacer lo que depende de él para estar siempre "a disposición del entrenador" y consideró que había aprovechado los minutos, mostrando "una buena imagen para ayudar al equipo".

En sus declaraciones, también tuvo palabras acerca del estatus del Arsenal en Europa y rechazó entrar en el debate sobre si los londinenses son favoritos para el título y trasladó esa etiqueta a periodistas y aficionados. "Nosotros no nos centramos en eso, estamos centrados en lo que depende de nosotros, trabajar y conseguir buenos resultados", explicó, antes de admitir que es lógico que la gente tenga "ilusión de conseguir grandes triunfos" aunque todavía quede mucha temporada por delante.

Sobre lo que supondría levantar la Champions, no se escondió. Lo describió como "una locura" y "un sueño increíble", y recordó que este es su primer año en el club, por lo que llegar y conquistar títulos de ese calibre sería, en sus palabras, "un sueño".

Un papel cada vez más sólido con Arteta

Más allá de un solo partido, los números del curso explican por qué su nombre ha entrado en el debate de selecciones. Formado en la cantera del Valencia y con más de 80 partidos en LaLiga, el alicantino acumula dos titularidades en la Liga de Campeones y otras dos en la Copa de la Liga en este inicio de temporada. En la Premier League se está asentando como tercera opción para el centro de la defensa en el esquema de Mikel Arteta, por detrás de William Saliba y Gabriel Magalhães. La lesión del brasileño abre ahora un tramo de calendario en el que el técnico tiene previsto darle todavía más minutos.

Cristhian Mosquera con el Arsenal / Instagram

España mira al Mundial, Colombia al horizonte

Más allá de la frase que ha hecho titular, hay un fondo estratégico. Cada minuto que suma en la Premier y en la Champions, cada actuación sólida como la noche frente al Bayern, aumenta su valor para cualquier seleccionador. Mantener el discurso del trabajo silencioso y dejar la puerta entreabierta a ambas selecciones es una forma de proteger todas sus opciones.

Para España, el riesgo no es solo perder a un central con presente y futuro y que lleva el brazalete de capitán de la sub21. Es también enviar un mensaje a una generación de futbolistas con doble pasaporte que mira muy de cerca cómo se gestionan estos casos. Aunque, por el momento, el futbolista ‘gunner’ tiene por delante una batería de centrales de la talla de Laporte, Le Normand, Dean Haujsen o Pau Cubarsí por delante en la jerarquía.

Por su parte, para Colombia la oportunidad pasa por convencerle de que con 'la Amarilla' tendría un papel inmediato y central, algo que se ve más difícil en una Roja donde el escalón de entrada a la absoluta es más competitivo.

El jugador, de momento, se ha ganado el raro privilegio de poder esperar. Sus palabras en el Emirates, respaldadas por una temporada de crecimiento continuo, apuntan a que la elección no se resolverá en caliente. El ruido está servido, pero el central ha decidido que la respuesta definitiva llegará a ritmo de partidos y no de titulares.