Moreira evita otro disgusto a Amorim

El Lazio y el Milan prolongaron este sábado su condición de invictos en la Serie A con un empate (2-2), en un partido que el conjunto local llegó a dominar por dos goles antes de que Diego Moreira, con un doblete en apenas dos minutos, rescatara un punto para los 'rossoneri'.

Para Gennaro Gattuso, entrenador del Lazio, el duelo tenía además un significado especial por su pasado legendario como jugador milanista. Cuestionado tras su estrepitoso paso por la 'Azzurra', el técnico 'laziale' está consiguiendo, con un perfil bajo, que la afición confíe cada vez más en su proyecto. Enfrente, un Amorim con la intención de consolidar una plantilla en la que se invirtió bastante dinero.

El Estadio Olímpico de Roma estuvo más lleno que en la anterior y primera jornada que disputaron en casa. Aun así, la ausencia de butacas 'laziale' sigue llamando la atención, mientras que el grueso de la hinchada, especialmente los grupos que más ruido hacen, mantiene su huelga y no renovaron sus abonos como método de protesta contra el presidente, Claudio Lotito.

Pese a este atípico escenario, y con los cánticos de la afición milanista de fondo, el Lazio salió enchufado, y encontró el primer gol en el minuto 10, después de una jugada muy bien construida por el conjunto romano, culminada por Matteo Cancellieri, que le ganó la espalda a Pervis Estupiñán para empujar el balón a su antojo.

El Milan de Rúben Amorim, que estaba hasta esta jornada invicto tras cosechar dos victorias y un empate, no consiguió reaccionar y, lejos de ello, otorgó campo al Lazio, que no frenó en su intento de ampliar la ventaja. Y no perdonó.

A cuatro minutos del descanso, en uno de esos tantos que dañan la moral del rival, el Lazio hizo el segundo mediante el neerlandésTijjani Noslin.

Tras el paso por el túnel de vestuarios, las tornas cambiaron. Amorim modificó el planteamiento, realizó un triple cambio, sentó a Luka Modric, desacertado en la jornada de este sábado, y a sus carrileros, y dio la orden de atacar con Moreira como referencia. El Lazio cometió un error al echarse atrás y el Milan, ya arriba, acechó la portería rival.

REACCIÓN 'ROSSONERA'

Fue precisamente él, Moreira, belga con ciudadanía portuguesa que llegó este mercado estival del Estrasburgo, el que cambió el partido en apenas dos minutos, con doblete tras definir por doble partida al primer toque de forma espectacular. Demostró por qué puede ser un buen fichaje para el conjunto 'rossonero'. Estrenó, además, su cuenta goleadora.

Los goles, que se escucharon en el recinto con una intensidad notablemente mayor que los del equipo local, hicieron que el partido se abriera, aunque el Milan fue el que estuvo más cerca de sellar los tres puntos, con pequeña tangana incluida entre Moreira y Romano Floriani Mussolini, bisnieto del dictador italiano.

Finalmente, el partido terminó en tablas y ambos siguen sin perder en liga. El Lazio, con un estreno liguero muy bueno ante todo pronóstico, visita la próxima jornada al Venezia, que aún no puntuó, mientras que el Milan recibe en casa al Lecce.