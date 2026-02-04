Morbo con el futuro de Cristiano: ¿reencuentro con Messi en la MLS?

Cristiano Ronaldo está en plena rebeldía. No conforme con el 'modus operandi' del PIF (Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí), puesto que, según su parecer, no trata al Al-Nassr de la misma forma que al resto de clubes de los cuales es propietario (Al Hilal, Al-Ittihad y Al Ahli), se negó a jugar el pasado lunes ante Al-Riyadh.

Considera que se incumplieron las repetidas promesas sobre el equilibrio justo y la integridad deportiva en la Saudi Pro League. Las normas de la SPL limitan a los clubes a 10 jugadores extranjeros, incluidos dos menores de 20 años, pero Ronaldo cree que el Al Hilal incumplió repetidamente esas normas, acumulando talentos extranjeros de primer nivel en su plantilla. Y, mientras tanto, Al-Nassr había recibido un apoyo mínimo en comparación al de su máximo rival.

Cristiano Ronaldo, jugador del Al Nassr / 'X'

Su particular 'huelga' parece ir aún más allá: se está replanteando su futuro. Así lo ratificaba una información de 'Sky Sports' en la que se explicaba el descontento del 'Bicho' con el funcionamiento del club saudí. Ni que decir tiene que le molestó que el eterno rival, Al Hilal, firmara a su excompañero y amigo Karim Benzema, mientras que el único refuerzo invernal de Al-Nassr fuese el joven centrocampista iraquí Hayder Abdulkareem.

A Cris se le resiste su primer título en Oriente Medio. Se muere por sumar a sus vitrinas un trofeo conquistado con Al-Nassr y considera que en los despachos no se invirtieron los esfuerzos necesarios para reforzar una plantilla que, por ahora, ve como Al Hilal lidera la tabla de la Saudi Pro League.

Los responsables del Fondo de Inversión Pública (PIF) están instando a Cristiano a poner fin a su rebeldía para que se reincorpore con el resto de sus compañeros. Y le informaron de que las operaciones de Al Hilal - en otras palabras, el fichaje de Benzema - no están financiadas por el PIF, sino por un multimillonario inversor privado saudí, el príncipe Alwaleed bin Talal. Esta insólita situación, además, no es que haga buen marketing del campeonato saudí.

Sueño americano

Está por ver si el luso recula y decide reaparecer el próximo viernes para enfrentarse al exequipo de Benzema, Al-Ittihad. O no. A todo esto, surgen las primeras especulaciones respecto a su posible nuevo destino. Según el portal '365Scores', en Estados Unidos recibirían a Cristiano Ronaldo con los brazos bien abiertos. Lógico: en la MLS quieren contar con las grandes estrellas del panorama futbolístico. Eso sí, no se volverían locos.

Messi Cristiano / SPORT

Inter Miami y LAFC son las franquicias que suenan para hacerse con sus servicios. Las Garzas sondearían su llegada: sería el fichaje soñado. Ver a Leo Messi y a Cristiano Ronaldo vestir la misma camiseta sería, cuando menos, morboso. Siendo realistas, sin embargo, se trataría de un movimiento altamente complicado debido al cupo de futbolistas franquicia y al límite salarial. Soñar es gratis...