Morata renuncia a buena parte de su salario para abandonar el Galatasaray

Álvaro Morata ha puesto punto final a su breve aventura turca. El delantero madrileño, seducido por el proyecto del Como 1907, volverá a Italia a sus 32 años, renunciando a una buena suma de dinero para volver a la élite del Calcio. Así lo explicó el propio Galatasaray en un comunicado en el que especificaban que percibirán 5 millones de euros por parte del Milan como indemnización por la recisión del contrato y que el capitán de la selección española perdonará los 651.562 € que le faltaban por cobrar.

Tras esta recisión, Morata volverá a Lombardía. No lo hará para jugar en el Milan, club que sigue teniendo sus derechos, sino para enfundarse la 'maglia' azul y embarcarse en el prometedor proyecto de Cesc Fàbregas en el Como. Según apunta Fabrizio Romano, el acuerdo ya está cerrado. El delantero llegará al Giuseppe Sinigaglia cedido, con una opción de compra obligatoria, convirtiéndose en uno de los grandes fichajes de un conjunto que ya se ha gastado 104 millones de euros en incorporaciones.

Vuelta a la élite tras un paso deslucido por Turquía

El '77' del 'Galata' llegará al Como para aportar experiencia en una competición, la Serie A, en la que ha disputado 146 partidos y ha marcado 40 goles con las camisetas del Milan y la Juventus. No obstante, el atacante viene de una temporada muy irregular en Turquía, donde llegó en febrero y tan solo ha podido jugar 16 partidos. Morata ha jugado 852 minutos con el 'Cimbom', acumulando 8 titularidades y 8 suplencias en las que ha marcado 7 goles y ha repartido 1 asistencia que fueron claves en la consecución de la Liga y la Copa turca, los dos títulos que conquistó el Galatasaray la pasada temporada.

Álvaro Morata y Victor Osimhen / Twitter

En su última experiencia en Italia, con el Milan, Morata no terminó de brillar. El conjunto 'Rossoneri' pagó 13 millones al Atlético de Madrid en verano de 2024, pero tan solo 25 partidos y 6 goles después, el delantero internacional con la Selección puso rumbo a la Superliga turca.

Una nueva aventura en un Como exigente

Ahora tiene la opción de redimirse de la mano de un equipo que el año pasado fue la revelación de la Serie A. Los de Fàbregas, recién ascendidos, terminaron en décima posición y este año tienen el objetivo de consolidarse en la élite y, si es posible, intentar mejorar sus registros de la temporada pasada. Desde los despachos y la dirección deportiva parece que lo están logrando, pero ahora son los jugadores los que deben responder en el césped.

A pesar de su caché -superior a cualquier otro delantero del equipo-, Morata no tiene asegurada la titularidad y deberá competir con pesos pesados dentro del esquema del técnico de Arenys. Su competencia principal serían Tasos Douvikas y Patrick Cutrone, los dos delanteros centro con más titularidades en el curso pasado que anotaron 2 y 7 goles respectivamente. Douvikas, al contrario del italiano, lo hizo en 13 partidos. Además, esta temporada se le suma Ivan Azón, delantero zaragozano de 22 años, que ha anotado 4 goles en la pretemporada.