Morata explota contra el Galatasaray: "Tuve que renunciar a parte de mi salario"

Álvaro Morata ya es historia del Galatasaray. El club turco terminó la cesión del delantero español con el Milan para que pueda acelerar su marcha al Como de Cesc Fàbregas en las próximas horas. Morata aterrizó en Turquía apenas hace seis meses donde ha tenido tiempo para ganarse el corazón de la afición, pero también para entrar en guerra con su club hasta el final de su estancia en Estambul.

El ariete todavía no se había despedido de su afición, así que aprovechó sus redes sociales para mandar un sentido mensaje por todo el apoyo brindado estos meses: "Quiero agradecerles sinceramente por el cariño, calidez y apoyo que me han mostrado", empezaba. "Me hicisteis sentir bienvenido desde el primer día, y vuestro apoyo ha estado entre los más extraordinarios que he experimentado en mi carrera", reconocía.

Guerra abierta con el club

Lo que iba a ser una carta abierta a los aficionados del Galatasaray termina siendo de repente en una confesión del jugador sobre su guerra particular con el club. Morata desvela públicamente que la entidad turca incumplió varios términos de su contrato haciendo que el delantero se viese obligado a renunciar a parte de su salario para marcharse de Estambul: "Hubo momentos en los que la palabra dada y el respeto por los valores fundamentales no se mantuvieron", sorprendía el delantero.

"Hasta el final, los compromisos contraídos no fueron cumplidos, hasta el punto en que me quedé sin más remedio que renunciar a parte de mi salario y otros derechos contractuales que ya había ganado a través de mi trabajo", desvela Morata. "Para mí, en la vida y en el trabajo, hay principios que nunca deben romperse, como el respeto a los derechos de cada persona. No reconocer y compensar lo que se ha ganado es, para mí, inaceptable y contrario a los valores de justicia y profesionalismo en los que creo".

Finalmente, el delantero cierra su comunicado agradeciendo una vez más a la afición por todo su apoyo así como a sus compañeros y miembros del staff técnico que han hecho de su experiencia en Turquía un recuerdo imborrable. Morata se marcha con heridas abiertas con el club, pero con el cariño de una afición que guardará al delantero en sus recuerdos.

La carta de despedida de Morata

Queridos fans de la Gala y el pueblo de Turquía,

Quiero agradecerles sinceramente por el cariño, calidez y apoyo que me han mostrado. Me hiciste sentir bienvenido desde el primer día, y tu apoyo ha estado entre los más extraordinarios que he experimentado en mi carrera.

Desafortunadamente, no puedo decir lo mismo de mi experiencia con el club. Hubo momentos en los que la palabra dada y el respeto por los valores fundamentales no se mantuvieron.

Hasta el final, los compromisos contraídos no fueron cumplidos, hasta el punto en que me quedé sin más remedio que renunciar a parte de mi salario y otros derechos contractuales que ya había ganado a través de mi trabajo (la cifra publicada no es exacta). Para mí, en la vida y en el trabajo, hay principios que nunca deben romperse, como el respeto a los derechos de cada persona. No reconocer y compensar lo que se ha ganado es, para mí, inaceptable y contrario a los valores de justicia y profesionalismo en los que creo.

Sé que estos asuntos a menudo no se hablan abiertamente, pero creo que es correcto dar a los fans la verdadera explicación de lo que pasó. Tú y la ciudad de Estambul siempre permanecerán en mi corazón, y te deseo lo mejor, hoy y en el futuro.

Un agradecimiento especial también va al entrenador y a su fantástico equipo. Estoy seguro de que continuará escribiendo la historia del Galatasaray. Mi más sincero agradecimiento a todos mis compañeros por los momentos que hemos compartido, y a todas las personas que trabajan en las instalaciones de entrenamiento.

Con cariño,

Álvaro ❤