Debut y poco más de Morata con el Como

Álvaro Morata inició ayer de forma oficial su décima etapa en el fútbol profesional. El delantero internacional español debutó este sábado con el Como -su nuevo equipo tras decir adiós a Turquía- en un partido de la Coppa Italia que los de Cesc Fàbregas solventaron con relativa facilidad pese a comenzar perdiendo.

El Como avanzó de ronda frente al Südtirol, equipo de la Serie B, en un encuentro en el que Morata partió desde el banquillo. Los de Cesc Fàbregas, que acabaron con un hombre más, tuvieron que remontar el tanto inicial de Casiraghi de penalti, algo que hicieron con tres goles antes del descanso: doblete del ex del Celta Tasos Douvikas y gol de Da Cunha.

Pero la noticia del día fue sin duda el estreno de Álvaro Morata, que regresaba a la Serie A de la mano del Como tras haber militado anteriormente en las filas de la Juventus y del Milan, club del que ha salido a préstamo este mismo verano. El ariete madrileño, a sus 32 años, inicia esta temporada una nueva etapa en su carrera tras haber jugado cedido en el Galatasaray el tramo final del pasado curso.

Un gris debut

Morata, que podría redebutar en el Calcio el próximo fin de semana (frente a la Lazio), entró al terreno de juego pasada la hora de partido sustituyendo al doble goleador Douvikas, con el encuentro ya sentenciado por parte del Como, que contó en su once titular con hasta cinco jugadores españoles: Jacobo Ramón, Alberto Moreno, Nico Paz, Sergi Robero y Jesús Rodríguez.

El ex de Real Madrid y Atlético, entre muchos otros, dispuso de 25 minutos en los que apenas entró en contacto con el balón: 13 toques -solo uno de ellos en área rival- y un solo disparo, en un intento remate fallido con la derecha que resultó inofensivo.