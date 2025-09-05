El Mâs Monumental y Messi, una historia de amor especial

Leo Messi vivió en Núñez una de las noches más emotivas de su carrera en Argentina. En lo que fue su último partido de Eliminatorias en el país, el capitán de la Selección se despidió del Mâs Monumental con un doblete en la victoria 3–0 ante Venezuela, un homenaje cargado de emoción y la compañía de sus hijos en los instantes previos al inicio.

Leo Messi celebra uno de sus goles en el Argentina-Venezuela de las eliminatorias del Mundial 2026 / EFE

Con la camiseta albiceleste en el templo del fútbol argentino, Messi volvió a fundirse con el aplauso y la devoción de un público que lo acompañó desde su primer partido en 2005 hasta la conquista de la gloria mundial. La historia de Messi con el Monumental es más que un registro estadístico: es un idilio que combina hazañas deportivas y momentos icónicos. Desde su debut en suelo argentino el 9 de octubre de 2005 ante Perú, cuando apenas era un joven prometedor y ya recibió la primera gran ovación, hasta el primer gol en casa en 2008 frente a Uruguay, el 10 escribió cada capítulo acompañado de un público que lo convirtió en héroe mucho antes de levantar la Copa del Mundo.

En total, el capitán jugó 28 partidos en el Mâs Monumental, con un balance de 21 victorias, 7 empates y ninguna derrota. Marcó 19 goles: 16 en Eliminatorias y 3 en amistosos, todos ellos en un estadio que nunca fue testigo de una derrota con él en cancha. La racha invicta del Monumental, que supera ya los diez años sin perder con la Selección, refuerza esa simbiosis perfecta entre Messi, Argentina y Núñez. El contexto también aporta grandeza. El Mâs Monumental, remodelado para convertirse en el estadio de club más grande de Sudamérica con 85.018 espectadores, no solo es escenario de hazañas deportivas, sino también un fenómeno cultural.

Un estadio colosal para la despedida del más grande

Con un promedio de 84.567 espectadores por partido, se ubica como el estadio con mayor asistencia del mundo, superando a colosos europeos como el Signal Iduna Park del Borussia Dortmund o el Allianz Arena del Bayern Múnich. Además, suma más de 95 llenos consecutivos, acercándose a la marca de los 100 encuentros con entradas agotadas. El presidente de River Plate, Jorge Brito, recientemente recordó que el sueño de techar el Monumental sigue vigente. “Los hinchas de River hemos demostrado que podemos hacer realidad lo que parecía imposible. Este es un sueño más que queremos cumplir”, señaló.

Messi, antes del duelo ante Venezuela / LAP

Una declaración que confirma que el templo donde Messi escribió parte de su leyenda seguirá modernizándose para albergar nuevas páginas de la historia del fútbol argentino. La de anoche, sin embargo, quedará como una de las más recordadas. Porque no solo se trató de dos goles ni de un triunfo más en las Eliminatorias. Fue la despedida de Messi de las Eliminatorias en Argentina, un cierre a su idilio con el Mâs Monumental, el escenario que lo vio nacer como ídolo y que lo despidió como leyenda.