'Monstruo' Haaland

Erling Haaland es la esperanza para ver a la selección de Noruega en un Mundial de fútbol. El delantero del Manchester City sigue deslumbrando con unas estadísticas impresionantes que se encargó de hinchar este sábado en el partido ante la selección de Israel en Oslo, con un hat-trick que lideró la goleada de su equipo (5-0), incluso pese a fallar un penalti dos veces.

Y es que, con esos tres goles, Haaland suma 51 tantos en 46 partidos con la camiseta noruega, unas cifras realmente envidiables para una selección que no clasifica para una Copa del Mundo desde 1998. Haaland lleva 10 partidos seguidos marcando al menos un gol con su equipo nacional y compila 21 goles y tres asistencias en sus últimos 12 partidos, con su club, el Manchester City, y con su selección.

De hecho, solo ha tardado estos 46 partidos en llegar a la cifra del medio centenar de tantos a escala internacional, separándose de los otros más rápidos, como Harry Kane con Inglaterra (71 partido) o Neymar con Brasil (74 partidos). Kylian Mbappé (francia, 90 partidos) o Robert Lewandowski (Polonia, 90 partidos) son otros dos ejemplos de goleadores que necesitaron casi el doble de partidos para llegara esa cifra.

Junto a la otra estrella de los 'Vikingos Rojos', Alexander Sorloth, Noruega sueña de nuevo en otra cita mundialista, ya que lleva un pleno de victorias en su grupo y deja muy tocada a Italia, que tendría que acudir a la repesca y necesita ganar a Israel en el próximo duelo.

Haaland, homenaje a sus raíces

En su buen momento de forma, Haaland ha vuelto a sus raíces. Por primera vez, Erling ha decidido poner en su camiseta sus dos apellidos encima de su número (9), Braut Haaland, aferrándose a su familia y a una tradición centenaria en su país, dando importancia a ambos apellidos.

Haaland, con sus dos apellidos en la camiseta de Noruega / EFE

Haaland sigue imparable y ha vuelto a demostrar que es uno de los delanteros más en forma del momento. Imparable.