En directo
CHAMPIONS LEAGUE
Mónaco - PSG, partido de ida del playoff de la Champions League, en vivo hoy
Sigue el minuto a minuto del partido entre Mónaco y PSG del playoff de ida de la Champions League
MÓN 2-2 PSG | Min. 41
¡EMPATA EL PSG! No falla Hakimi, que recoge la parada de Kohn al misil de Doué. La primera sí la pudo salvar, la segunda no. 2-2 en Mónaco.
MÓN 2-1 PSG | Min. 40
Akliouche, Balogun y Adingra. Qué contra del Mónaco. El disparo del marfileño, por eso, se marchó muy arriba.
MÓN 2-1 PSG | Min. 38
Triste el ambiente en Mónaco. Se escucha más a los aficionados del PSG que a los locales.
MÓN 2-1 PSG | Min. 37
Cada vez que el Mónaco consigue acercarse al área de Safonov transmite sensación de peligro.
MÓN 2-1 PSG | Min. 34
Buenos minutos ahora del PSG. Los de Luis Enrique quieren empatar el duelo antes del descanso.
MÓN 2-1 PSG | Min. 32
Bien Teze ante Barcola. Buscó el francés ganar la acción por velocidad, pero el neerlandés aguanto el tipo.
MÓN 2-1 PSG | Min. 30
Del drama a la luz. Doué ha cambiado la cara del PSG. Pero no pueden cantar victoria, el Mónaco ha demostrado estar completamente enchufado, y si tiene alguna más puede ir fácilmente para dentro.
MÓN 2-1 PSG | Min. 29
Impresionante que el VAR haya revisado una posible (e inexistente) falta de Doué sobre Vanderson y que, ayer, en LaLiga, ni se revisase el pisotón de Echeverri a Koundé.
MÓN 2-1 PSG | Min. 28
¡GOOOOOOOL de Doué! Pues toma. Tres minutos en el campo y firma el 2-1. Qué caprichoso es este deporte llamado fútbol. Zurdazo a la base del palo, imposible para el meta del Mónaco
MÓN 2-0 PSG | Min. 27
Vaya partidito para Luis Enrique... Lo que le faltaba. Tendrán que remontar sin su estrella. Aunque Doué, cuando está fino, no es precisamente malo.
- Girona - Barcelona: resumen, goles y resultado del partido de LaLiga
- Pedri se compra un hotel de 4,2 millones de euros en Madrid, junto al futuro circuito de la F1
- Girona - Barcelona de LaLiga 2025/26: reacciones, polémicas y última hora, en directo
- Míchel, sobre el Girona - Barça: 'Si Lamine juega con nuestra camiseta, mejor
- La opinión de Maldini sobre los dos penaltis a favor del Real Madrid ante la Real Sociedad
- Míchel opina sobre el pisotón de Echeverri a Koundé: 'Va al juego. Si pita falta en el campo vale, pero si entra el VAR, me parece un error
- Obsesionados con Dro y Dembélé
- Escándalo en 'El Chiringuito': Urizar Azpitarte confiesa que era accionista de 8 clubes mientras todavía arbitraba