CHAMPIONS LEAGUE

Mónaco - PSG, partido de ida del playoff de la Champions League, en vivo hoy

Sigue el minuto a minuto del partido entre Mónaco y PSG del playoff de ida de la Champions League

Luis Enrique: "Aldrededor del PSG siempre hay mucho ruido"

Luis Enrique: "Aldrededor del PSG siempre hay mucho ruido"

Perform

Àlex Calaff

Àlex Calaff

Actualizar

MÓN 2-2 PSG | Min. 41

¡EMPATA EL PSG! No falla Hakimi, que recoge la parada de Kohn al misil de Doué. La primera sí la pudo salvar, la segunda no. 2-2 en Mónaco.

MÓN 2-1 PSG | Min. 28

¡GOOOOOOOL de Doué! Pues toma. Tres minutos en el campo y firma el 2-1. Qué caprichoso es este deporte llamado fútbol. Zurdazo a la base del palo, imposible para el meta del Mónaco

