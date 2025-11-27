En directo
EUROPA LEAGUE
Mónaco - PSG, en directo: resumen, goles y resultado del partido de la Ligue 1
Los parisinos visitan el Louis II de Mónaco para medirse al cuadro de Ansu Fati y Paul Pogba
Sergi Bescós i Lázaro
¡Muy buenas tardes desde el Stade Louis-II!
¡Hola Holaa Holaaa! Bienvenid@s al directo del partido entre Mónaco y PSG correspondiente a la jornada número 14 de la Ligue 1.
