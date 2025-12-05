LIGUE 1
El Mónaco prolonga su crisis
El equipo monegasco cayó ante el Brest
EFE
El Mónaco, sin el español Ansu Fati por lesión y con el francés Paul Pogba suplente, alargó su crisis de resultados tras caer por 1-0 ante el Brest en la decimoquinta jornada de Ligue 1, tras la que se sitúan en séptima posición con 23 puntos.
A excepción de la victoria (1-0) ante el Paris Saint-Germain en la pasada jornada, ya son cuatro los partidos perdidos por parte del cuadro monegasco en los últimos cinco encuentros, tres de ellos seguidos.
Un tropiezo más, a causa del único tanto del centrocampista de mali Kamory Doumbia, que deja al equipo que dirige el belga Sebastien Pocognoli muy lejos del líder (Lens, 31 puntos) y con una unidad menos que un Lyon (sexto) que aún no ha disputado su decimoquinto partido.
Ansu Fati, quien empezó en racha el campeonato pero ha evolucionado de más a menos, no pudo jugar debido a una lesión muscular, mientras que Pogba, en plena vuelta a los terrenos de juego, entró en el minuto 69 y sin brillo.
Un Mónaco que dispuso de superioridad numérica a falta de media hora para el final del encuentro, tras la expulsión del delantero del Brest Ludovic Ajorque, pero que fue incapaz de materializar sus escasas ocasiones (dos tiros a puerta) y que mostró falta de juego e intensidad.
