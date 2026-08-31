¿El Mónaco tiene a otro Mbappé?

Kylian Mbappé tenía apenas 18 años cuando convirtió al Mónaco en campeón de Francia tras 17 años de sequía. Su temporada enamoró a un PSG que pagó 180 millones de euros por él para ficharlo, en una operación camuflada en forma de cesión con compra obligatoria a pagar un año después para regatear al 'fair play' financiero.

Paris Brunner tiene 20 años y apenas empieza a hacerse un nombre en la élite, pero hay algo que inevitablemente conecta ambas historias: el Mónaco vuelve a tener a un delantero joven, con el '29' a la espalda, completamente capaz de levantar al público de sus asientos y ganar partidos. Salvando las distancias, el alemán tiene cositas que recuerdan al actual jugador del Real Madrid cuando empezó a despuntar en el Principado.

Cuatro partidos; cuatro goles. Dos en la Ligue 1 y otros dos en la Conference League. Las cuentas ilusionan. Los últimos llegaron este domingo contra un rival duro como el Olympique de Marsella. Brunner marcó un doblete que colocó al Mónaco en lo más alto del campeonato y que dejó una de esas jugadas que alimentan las comparaciones que cada vez serán más inevitables si sigue a este ritmo.

Hay uno de los goles que habla por sí solo. Brunner recibió un balón largo de Eric Dier, aguantó la carga de Geoffrey Kondogbia, que es un buen portento físico, aceleró, lo dejó atrás, sentó a Egan-Riley, y terminó definiendo con la izquierda. Una demostración de potencia, velocidad, técnica y, sobre todo, desparpajo.

Paris Brunner celebra su primer gol en Ligue 1 con el Mónaco / @ASMónaco

El dorsal 29, la camiseta del Mónaco, la zancada y una acción individual que terminó con un defensa en el suelo recordaron inmediatamente a Mbappé a los que lo disfrutaron durante sus años en el Mónaco. Pero Brunner no es Mbappé, ni hay todavía argumentos para colocarlo en esa categoría. Pero sí hay motivos para empezar a preguntarse qué puede llegar a ser.

Nacido en Dortmund el 15 de febrero de 2006, Paris Josua Brunner comenzó su formación en clubes de la ciudad alemana, como el Rot-Weiss Essen y después el Bochum. En 2020 dio el salto al Borussia Dortmund, donde empezó a llamar la atención mucho antes de aparecer en el fútbol profesional.

Brunner, delantero del Mónaco / @ASMónaco

Su progresión fue especialmente rápida. Con el Dortmund llegó a jugar con el equipo sub-19 siendo todavía muy joven y acumuló 24 goles y 10 asistencias en 38 partidos, además de cinco goles en la Youth League. El club alemán intentó mantenerlo en su estructura, pero Brunner decidió en el verano de 2024 que su futuro estaba en Francia.

Su currículum era extraordinario. En 2023 fue campeón de Europa y del mundo sub-17 con Alemania. En el Mundial de Indonesia, además, recibió el premio al mejor jugador del torneo y el Mónaco no dudó en lanzarse a por él. El club del Principado lo fichó con solo 18 años y le firmó hasta junio de 2028. Y, para facilitar su adaptación al fútbol profesional, decidió buscarle un destino en el que foguearse: el Cercle Brugge, donde disputó 28 encuentros y marcó seis goles.

Brunner, gran sensación de la Ligue 1 / @Ligue1

No fue una explosión inmediata, pero sí el paso que necesitaba para saltar al primer equipo, donde ahora aprende de Filipe Luis. El brasileño parece haber encontrado la fórmula para sacarle todo el jugo. Con 1,86 metros de altura y mucha zancada, la primera gran virtud de Brunner es la potencia física. Tiene capacidad para proteger el balón y aguanta bien los contactos de los defensas, pero también destaca en espacios abiertos por su arrancada. Es explosivo, potente e imprevisible.

Aunque su pierna dominante es la diestra, se defiende bien con la zurda, por lo que, dentro del área, encuentra soluciones con facilidad. Su doblete ante el OM tuvo dos registros completamente diferentes: primero, un remate de cabeza llegando desde atrás; después, una acción individual construida desde la potencia y el regate, finalizada con la zurda.

Es precisamente esa mezcla la que explica por qué genera tanta expectación. Y el factor Filipe Luis hace intuir que puede ser clave en este nuevo Mónaco. Tras su paso por Flamengo, el brasileño ha comenzado su etapa como entrenador dando confianza a jugadores jóvenes.

Brunner está respondiendo con goles. Primero fueron dos en los dos partidos del playoff de la Conference League contra el Górnik Zabrze y después llegaron sus dos primeros tantos en Ligue 1 frente al Marsella. Un comienzo demasiado llamativo como para ignorarlo, aunque todavía demasiado pequeño como para extraer conclusiones definitivas.