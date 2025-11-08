El Mónaco se hunde ante el Lens

El Lens, con un doblete de Wesley Said y el hundimiento del Mónaco, con Ansu Fati, que falló un penalti solo en el tramo final, y que jugó con un jugador menos toda la segunda parte por la expulsión de Folaron Balogun, goleó en el estadio Luis II (1-4) de donde salió a la misma altura del líder, el Mónaco, a falta de que la duodécima jornada quede completada este domingo.

A falta de que el París Saint Germain cierre su partido en Lyon, el Marsella y ahora el Lens, comparten la cima provisionalmente de la Ligue 1. Solo la diferencia de goles mantiene por delante al cuadro marsellés que ganó al Brest. El Mónaco encajó su segunda derrota seguida. Está en pleno bache el combinado de Sebastien Pocognoli que no tuvo respuesta ante el dominio de su rival.

El Lens aprovechó un error del meta Philipp Kohn para ponerse por delante por medio de Odsonne Edouard pero a la media hora, una falta dentro del área de Mamadou Sangare a Folarin Balogun fue sancionada como penalti. Balogun lo transformó y estableció el empate.

Pero cinco minutos después, en el 40, Wesley Said aprovechó un balón recibido por Edouard y adelantó a los visitantes que implantaron su superioridad cuando en el añadido una dura falta de Balogun sobre Sangare le costó la tarjeta roja.

Antes del intermedio, además, el Lens dio la puntilla al Mónaco. Firmó el tercero, de Mamadou Sangare a pase de Florian Thauvin y a la hora de partido, Wesley Said, cerró la goleada del conjunto de Pierre Sage.

Sacó el técnico belga Sebastien Pocognoli a Ansu Fati a falta de un cuarto de hora para el final, en lugar de Maghnes Akliouche. Una mano dentro del área pudo maquillar más la derrota monegasca. Lo ejecutó el exjugador del Barcelona pero lo detuvo el meta Robin Risser que negó el gol al español. El Marsella y el Lens totalizan 25 puntos, uno más que el PSG y cinco por encima del Lille y Lyon, con un partido menos, y el Mónaco.