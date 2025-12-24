El Mónaco despeja las dudas con Ansu Fati

Ansu Fati llegó este verano al AS Mónaco con el propósito de volver a disfrutar del fútbol después de una temporada con poca participación en el FC Barcelona. El internacional español se marcó el objetivo de recuperar su mejor tono físico, olvidar todos los contratiempos físicos y retomar las buenas sensaciones de temporadas atrás.

Y, en poco tiempo, consiguió cumplir esta meta. Ansu Fati completó un inicio de temporada muy prometedor con cifras goleadoras espectaculares. Al canterano azulgrana se le veía con la chispa necesaria para volver a ser un jugador determinante en los metros finales y, sobre todo, dentro del área con ese olfato goleador que le ha acompañado durante toda su carrera.

¡Ansu Fati está que se sale! No te pierdas su doblete frente al Metz / x

Sin embargo, tras anotar seis goles en sus primeros cinco partidos, Ansu Fati no ve portería desde el 5 de octubre. Lo cierto es que, con la llegada de Pocognoli al equipo y el cambio de sistema que llevó a cabo, el ex del Barça ha ido perdiendo minutos y protagonismo en el conjunto monegasco. Tampoco han ayudado algunos contratiempos físicos. De hecho, el delantero hispano-guineano no ha disputado los últimos cuatro partidos debido a una lesión en los isquiotibiales sufrida al término de una sesión de entrenamiento.

En ese sentido, recientemente, han surgido rumores sobre un posible regreso anticipado de Ansu Fati al FC Barcelona. Actualmente cedido al AS Mónaco con opción de compra de 11 millones de euros, algunas voces indicaban que el club monegasco ya no contaba con él y planeaba prescindir de sus servicios. Pero nada más lejos de la realidad.

Ansu Fati encadena varias suplencias en el Mónaco / X

Ante esta información, el Mónaco intervino rápidamente para aclarar la situación. Anoche, durante el programa El Larguero, Andi Onrubia subrayó: el AS Mónaco "necesita a Ansu Fati más que nunca". El periodista desmintió de manera tajante los rumores sobre su salida: "Hemos podido confirmar que esta información es falsa; Minamino acaba de lesionarse y lo necesitan para compensar esta ausencia". Contrario a las especulaciones, el club del Principado no tiene intención de rescindir la cesión del internacional español este invierno.

Y es que hay confianza en que Ansu logre recuperar la versión que mostró al inicio de la temporada, siendo eficaz de cara a portería y manteniendo ese instinto natural para marcar goles. Pese al último contratiempo físico, las sensaciones del delantero hispano-guineano son muy positivas, tanto a nivel físico como deportivo.