Mónaco ha cambiado a Ansu Fati

La Riviera Francesa tiene un encanto particular. Único. Y Mónaco, el segundo Estado más pequeño del planeta - solo por detrás de la Ciudad del Vaticano - y conocido por su clima templado, el lujo desenfrenado, su célebre Casino y el Gran Premio de Fórmula 1 de Montecarlo, le ha cambiado por completo la vida a Ansu Fati. Un ave fénix en toda regla. Esta vez sí. Y es que casi tres meses después de que se hiciese oficial su cesión al club del Principado, puede decirse bien alto que el hispanoguineano está de vuelta.

Nadie dijo que el camino iba a ser fácil. Y el suyo era un caso especial: se le diseñó un plan específico ya que llegaba con una larga inactividad y un delicado historial de lesiones. 298 minutos disputó el pasado curso a las órdenes de Hansi Flick, siendo su última participación con la camiseta azulgrana el pasado 3 de mayo en el triunfo en el José Zorrilla (1-2).

Cautela

Adi Hütter no tenía prisa alguna con Ansu. Cauto como el que más, dejaba claro semanas atrás su entusiasmo con el atacante culé: "En los entrenamientos estamos viendo el impacto que tendrá Ansu en el equipo". Estaba al caer un ansiado debut que iba a hacerse de rogar y no se iba a producir en la cuarta jornada liguera ante el Auxerre... pero sí en la Champions League.

Ansu Fati, listo para volver / AS Mónaco

Inscrito en la máxima competición continental pese a su inactividad, Ansu entró en la convocatoria para afrontar el primer compromiso de Champions contra el Brujas. Y saltó al césped del Jan Breydel a falta de algo menos de media hora para el final.

Tocado por una varita

Ansu, que demostró en Barcelona antes de la maldita lesión que estaba tocado por una varita y tenía una conexión especial con el gol, marcó su primer gol en su estreno con el AS Mónaco. El cuadro de Adi Hütter encajó un abultado 4-1, pero el '31' anotó - con un zurdazo - el único tanto de los monegascos en Bélgica.

Ansu Fati celebra uno de sus tantos frente al Metz / sport

Pero no iba a ser flor de un día lo suyo. Tres días más tarde, en la visita del recién ascendido Metz, el bueno de Ansu no solo volvió a mojar, sino que se apuntó un doblete. Salió del banquillo tras el paso por vestuarios y le bastaron 38 segundos para festejar su primera diana en la Ligue 1. En el 83' firmó, de cabeza, su segundo tanto de la noche. "Estoy muy contento, primer gol aquí. Ha sido un partido difícil, pero tenemos que ganar en nuestro estadio. Lo importante es la victoria y estoy muy feliz", expresó un chico que volvía a sonreír en un terreno de juego.

Sus números lo dicen todo

La guinda la puso este fin de semana. El Mónaco perdió ante el Lorient, pero Ansu, fiel a su cita con el gol, anotó el 3-1 monegasco. Cuarto gol del hispanoguineano, que suma los mismos tantos en apenas tres partidos que en los 30 que disputó en su préstamo al Brighton en la 23/24. En el Barça sumó 11 encuentros el curso pasado, pero no fue capaz de ver portería.

Ansu Fati volvió a marcar con el Mónaco / Twitter: @AS_Monaco_EN

Ahora, con 97 minutos en sus piernas entre Ligue 1 y Champions League, recibe este miércoles la visita del Manchester City de Pep Guardiola, duelo correspondiente a la segunda jornada de la Fase liga de la Champions League. ¿Será capaz Ansu de dar continuidad a su idilio con el gol?